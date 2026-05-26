Найбільший польський маркетплейс Allegro планує вийти на ринок України: етапи і терміни

Найбільший польський маркетплейс та інтернет-аукціон Allegro розпочинає поетапне масштабування бізнесу на українському ринку. Проєкт розділено на кілька послідовних фаз. Перший етап стартує в червні та передбачає організацію покупок у польських продавців із прямою доставкою в Україну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Wiadomosci Handlowe.

На початку в проєкті візьмуть участь кілька сотень компаній із Польщі, після чого доступ до платформи відкриють для ширшого кола постачальників.

Наступним кроком розвитку має стати адаптація домену Allegro.ua для українських продавців. Очікується, що інтеграція локального бізнесу з платформою відбудеться у 2027 році. Поступовий запуск дозволяє компанії оцінювати реакцію споживачів та уникати операційних помилок, які виникали під час попередніх виходів на міжнародні ринки.

Наразі триває технічна підготовка, проводяться профільні вебінари для партнерів та готується запуск пілотної програми "друзі та родина". Посилки до замовників в Україні доставлятиме компанія Nova Post, яка також розвиває власну мережу відділень на території Польщі.

Позиція компанії та думка експерта

У пресслужбі Allegro підтвердили запуск нового напрямку: "Ми спостерігаємо чітку тенденцію до зростання транскордонної електронної комерції та зростаючий інтерес з боку іноземних клієнтів, зокрема з України. Щоб ефективніше підтримувати наших партнеров у їхньому регіональному розширенні, ми зараз впроваджуємо перший етап нового методу доставки – Allegro International Ukraine".

Представники компанії зазначають, що на початковому етапі обмежена група польських партнерів отримає доступ до ринку, ємність якого становить приблизно 11,5 мільйонів активних користувачів електронної комерції.

Головним конкурентом для польської платформи в Україні залишається маркетплейс Rozetka, який працює з 2005 року і має розвинену інфраструктуру. Експерт українського ринку роздрібної торгівлі Ігор Гугля зазначає, що успіх компанії залежатиме від логістичних рішень та унікальності пропонованого асортименту товарів. Він наголошує на специфіці українського ринку, де лідери e-commerce (Rozetka, "Епіцентр", "Алло", Maudau) мають великі мережі стаціонарних магазинів і пунктів видачі замовлень. Також експерт відзначає високу концентрацію локальних платформ на продукції з Китаю і припускає, що в майбутньому Allegro доведеться інвестувати значні бюджети в маркетинг, знижувати ціни або розглянути варіант купівлі місцевого оператора.

Про Allegro

Allegro — це найбільший польський маркетплейс та інтернет-аукціон (часто його називають "європейським Amazon"), де можна придбати практично все: електроніку, одяг, косметику, товари для дому, автозапчастини та багато іншого. Заснований в 1999 році компанією Surf Stop Shop sp. z.o.o.

На платформі товари продають тисячі різних магазинів та приватних осіб. Ви можете купувати речі за фіксованою ціною або брати участь в аукціонах, роблячи ставки.

Міжнародна діяльність Allegro

Експансія Allegro в Центральній та Східній Європі активізувалася після виходу на IPO. У 2021 році компанія придбала чеську Mall Group та логістичного оператора WE|DO, завершивши угоду у квітні 2022 року. Це дозволило маркетплейсу вийти на ринки Чехії, Словаччини, Угорщини, Словенії та Хорватії. У 2023 році почала роботу Чеська платформа Allegro.cz, а у 2024 році географія розширилася на Словаччину (Allegro.sk) та Угорщину (Allegro.hu) з інтеграцією локальних магазинів у єдину систему.

У рамках консолідації активів та оптимізації витрат компанія ліквідувала окремі бренди CZC.cz та Mall.cz, перевівши їхні операції на основний чеський домен. Наступним етапом скорочення витрат став повний вихід із ринків Словенії та Хорватії у 2026 році шляхом продажу активів інвестиційному фонду Mutares. Наразі компанія концентрує операційну діяльність на ключових ринках Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

