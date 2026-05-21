Польський ритейлер Pepco офіційно оголосив про вихід на український ринок

Польська мережа магазинів одягу й побутових товарів Pepco офіційно оголосила про вихід на український ринок. Керівництво компанії обґрунтувало це рішення високим рівнем впізнаваності бренду серед українських споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Wiadomosci Handlowe.

Генеральний директор Pepco Group Стефан Борхерт повідомив, що покращення показників роботи магазинів у Західній Європі переконало компанію розширити амбіції та відкрити щонайменше 600 нових точок між 2027 і 2030 роками.

Стосовно України він зазначив: "Ми також обережно запускаємо пробний запуск у вибраних регіонах України. Це ринок, де бренд Pepco вже дуже впізнаваний і має значний потенціал для зростання Групи в найближчі роки".

У Pepco не розкрило деталей щодо конкретних міст чи регіонів України, де планується відкриття магазинів, а також термінів старту роботи. Однак наголосили, що питання забезпечення повної безпеки персоналу в умовах війни визначено ключовим аспектом цього проєкту.

Про Pepco

Pepco — це європейська мережа дисконтних магазинів із головним офісом у місті Познань. Асортимент включає одяг для всієї родини, іграшки та товари для дому. Бренд об'єднує понад 1300 торгових точок у Чехії, Хорватії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Сербії, Болгарії та Угорщині. Структура асортименту складається на 60% з одягу та на 40% з побутових товарів.

Фінансові показники мережі

За шестимісячний період, який завершився 31 березня 2026 року, дохід групи Pepco становив 2 470 мільйонів євро, що на 5,0% більше за показники аналогічного періоду минулого року. Без урахування категорії товарів швидкого попиту, з якої компанія здійснила стратегічний вихід, доходи зросли на 3,6%. Валова маржа прибутку збільшилася на 250 базисних пунктів і зафіксувалася на рівні 49,7%. Базовий показник EBITDA досяг 516 мільйонів євро, продемонструвавши зростання на 17,5%. Базовий прибуток після оподаткування збільшився на 52,3% до 198 мільйонів євро, а прибуток на акцію зріс на 56,6% до 35,4 євроцентів, чому сприяла програма викупу акцій, яка діє з липня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Pepco планує вийти на український ринок. Перші магазини дисконтного ритейлера можуть відкритися вже у цьому році.