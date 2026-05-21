Польский ритейлер Pepco официально объявил о выходе на украинский рынок

Польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco официально объявила о выходе на украинский рынок. Руководство компании обосновало это решение высоким уровнем узнаваемости бренда среди украинских потребителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Wiadomosci Handlowe.

Генеральный директор Pepco Group Стефан Борхерт сообщил, что улучшение показателей работы магазинов в Западной Европе убедило компанию расширить амбиции и открыть не менее 600 новых точек между 2027 и 2030 годами.

Что касается Украины, он отметил: "Мы также осторожно запускаем пробный запуск в выбранных регионах Украины. Это рынок, где бренд Pepco уже очень узнаваем и имеет значительный потенциал для роста Группы в ближайшие годы".

У Pepco не раскрыли детали относительно конкретных городов или регионов Украины, где планируется открытие магазинов, а также сроки старта работы. Однако подчеркнули, что вопрос обеспечения полной безопасности персонала в условиях войны определен ключевым аспектом этого проекта.

О Pepco

Pepco – это европейская сеть учетных магазинов с головным офисом в городе Познань. Ассортимент включает одежду для всей семьи, игрушки и товары для дома. Бренд объединяет более 1300 торговых точек в Чехии, Хорватии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Сербии, Болгарии и Венгрии. Структура ассортимента состоит на 60% одежды и на 40% бытовых товаров.

Финансовые показатели сети

За шестимесячный период, завершившийся 31 марта 2026 года, доход группы Pepco составил 2 470 миллионов евро, что на 5,0% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Без учета категории товаров быстрого спроса, из которой компания выполнила стратегический выход, доходы выросли на 3,6%. Валовая маржа прибыли увеличилась на 250 базисных пунктов и зафиксировалась на уровне 49,7%. Базовый показатель EBITDA достиг 516 миллионов евро, продемонстрировав рост на 17,5%. Базовая прибыль после налогообложения увеличилась на 52,3% до 198 миллионов евро, а прибыль на акцию выросла на 56,6% до 35,4 евроцента, чему способствовала программа выкупа акций, действующая с июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Pepco планирует выйти на украинский рынок. Первые магазины дисконтного ритейлера могут открыться уже в этом году.