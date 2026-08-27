Дроны атаковали склады Ozon в двух регионах России

В ночь на 27 августа беспилотники атаковали логистические объекты маркетплейса Ozon в Оренбурге и Уфе в России. Вероятно, еще один склад горит в Благовещенске в Башкортостане.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании Ozon.

"Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание не возникло", - сообщили в компании.

Там отметили, что склад в Уфе получил «незначительные повреждения». В настоящее время он закрыт и не принимает поставки от продавцов.

В свою очередь распределительный центр в Оренбурге «уже возобновил работу», но в течение дня также не будет принимать часть товаров, отметили в Ozon.

Глава Оренбурга Альберт Юмадилов подтвердил атаку дронов на город. Обломки рухнули на территории логистического центра Ozon. Однако он добавил, что там произошло возгорание, которое впоследствии погасили.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры, где видно якобы произошедшее после попадания беспилотника в склад компании Ozon в Благовещенске. Официального доказательства данной информации нет.

С середины июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бить дронами по складам крупнейшего в России маркетплейс Wildberries. За месяц с небольшим под удар попали более 20 распределительных центров компании в 16 регионах. При этом из строя было выведено, по меньшей мере, семь из десяти крупнейших складов, в том числе самый большой — в подмосковном Коледино.

С 22 августа начались атаки на второй по величине российский маркетплейс Ozon. Первый удар был нанесен по объекту в Чапаеве в Самарской области, а на следующий день – в Оренбурге.

24 августа было атаковано сразу четыре склада — в Махачкале, Краснодаре, Адыгее и Невинномыске. Во всех случаях на объектах вспыхнул пожар.

Напомним, Ozon потерял $2,2 млрд капитализации из-за ударов дронов по складам. Ценные бумаги компании подверглись резкому обвалу на бирже после серии успешных атак беспилотников по ключевым складским комплексам маркетплейса.