Российский маркетплейс Ozon переносит товары в Казахстан после атак

Российский маркетплейс Ozon предложил продавцам размещать продукцию на своих логистических складах в Алматы и Астане. Помимо обслуживания рынков Казахстана и Кыргызстана компания планирует доставлять размещенные там товары клиентам в России.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление платформы.

Чтобы стимулировать перенос остатков за пределы территории РФ, компания отменила плату за транспортировку грузов в казахстанские логистические центры до 30 сентября 2026 года. Ozon не ограничивает объемы поставок, позволяет сохранять крупногабаритные позиции и уверяет, что дополнительных документов для отправки продукции в Казахстан от продавцов не потребуют.

Атаки дронов на логистику Ozon в России

Смена логистических маршрутов происходит на фоне массированных поражений инфраструктуры ритейлера. Украинские беспилотники впервые атаковали состав Ozon в ночь на 22 августа 2026 года - целью стал крупнейший хаб компании в Самарской области. В дальнейшем удары получили складские комплексы в Оренбургской и Белгородской областях, Адыгее, Дагестане, Татарстане и Ставропольском крае.

Почти 35% акций компании принадлежат структуре "О23" (бенефициар — Александр Чачава), связываемой с приближенным к Владимиру Путину олигархом Геннадием Тимченко. Еще около трети акций контролирует корпорация АФК "Система" Владимира Евтушенкова, а остальные бумаги находятся в собственности миноритариев.

Напомним, ранее сообщалось, что Ozon потерял $2,2 млрд капитализации из-за ударов дронов по складам. Ценные бумаги ритейлера подверглись стремительному обвалу на Московской бирже после поражения ключевых распределительных хабов.