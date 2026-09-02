Україна та Азербайджан хочуть повернути торгівлю до довоєнного рівня: яка роль агросектора

Україна та Азербайджан обговорили збільшення двосторонньої торгівлі до довоєнного рівня — близько $1 млрд на рік. Одним із напрямів може стати розширення поставок української агропродукції через Азербайджан до Центральної Азії та Близького Сходу.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Нові маршрути та інвестиції

Під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького з послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим сторони обговорили розвиток аграрної торгівлі, збільшення товарообігу та залучення азербайджанських інвестицій в український агросектор.

Азербайджанська сторона запропонувала активніше використовувати логістичні можливості країни. Йдеться про постачання української агропродукції не лише на азербайджанський ринок, а й до країн Центральної Азії та Близького Сходу.

"Для нас важливо, щоб двостороння співпраця давала конкретний результат для українського агробізнесу. Йдеться про збільшення торгівлі, залучення інвестицій, нові партнерства між компаніями та розширення каналів збуту української продукції", — зазначив Висоцький.

Чорне море та подальші переговори

Окремо сторони обговорили можливість відновлення логістичних маршрутів через Чорне море. Українська сторона зазначила, що для стабільного морського сполучення необхідна безпека цивільного судноплавства.

Наразі країни готуються до засідання Спільної міжурядової українсько-азербайджанської комісії з економічного співробітництва, яке планують провести наприкінці листопада.

Азербайджан запропонував провести під час засідання B2B-зустрічі між компаніями двох країн та організувати поїздки до українських регіонів для ознайомлення з інвестиційними проєктами.

Крім того сторони домовилися продовжити роботу над пропозиціями щодо збільшення торгівлі, залучення інвестицій та розширення експорту української агропродукції.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан висловлює готовність за потреби розпочати постачання природного газу в Україну та поглиблювати співпрацю у сфері енергетичної безпеки