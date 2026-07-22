Український експорт у Центральну Азію хочуть переорієнтувати через Азербайджан

Розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту та коридору ГУАМ може допомогти Україні диверсифікувати логістику й сформувати нові торговельні шляхи між Європою та Азією в обхід Росії та Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю посла України в Азербайджані Юрія Гусєва агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Гусєва, після початку повномасштабного російського вторгнення традиційні логістичні маршрути для українського експорту були суттєво порушені. Частина напрямів через територію Росії та частково через Іран стала неможливою, небезпечною або економічно невигідною.

Особливо це відчувають українські експортери, які працюють із ринками Центральної Азії. Тому для України дедалі більшого значення набуває Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут і транспортний коридор ГУАМ у межах розвитку Серединного коридору.

Азербайджан у цьому маршруті є ключовою державою, оскільки через його територію проходить основний сухопутний і морський шлях за напрямком Китай — Центральна Азія — Каспій — Азербайджан — Грузія — Чорне море або Туреччина — ЄС.

"Йдеться не лише про скорочення залежності від традиційних шляхів, а й про формування нової архітектури торгівлі між Європою та Азією, у якій Україна, як традиційно транзитна держава, має посісти важливе місце", — зазначив Гусєв.

За його словами, для України розвиток цього маршруту відкриває можливість диверсифікувати логістику, зокрема через відгалуження, яке проходитиме через українську територію.

Водночас посол визнав, що маршрут поки не є ідеальним. Серед проблем залишаються тарифи, координація між перевізниками, пропускна спроможність портів, швидкість митних процедур та узгодження цифрових сервісів.

Україна, за словами Гусєва, зацікавлена у поглибленні співпраці з Азербайджаном, Грузією, Туркменістаном, Казахстаном та іншими партнерами для розширення спроможностей Серединного коридору.

Йдеться, зокрема, про:

розвиток портової інфраструктури;

розширення контейнерних перевезень;

цифровізацію документообігу;

гармонізацію тарифної політики;

спрощення прикордонних процедур.

Для українського бізнесу це може означати швидший доступ до ринків Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Киргизстану і Таджикистану. Також маршрут може відкрити додаткові можливості для виходу на ринки Південного Кавказу та Китаю.

Гусєв застеріг, що цей шлях не стане найдешевшим одразу. Однак він наголосив на інших перевагах маршруту — безпеці, надійності, передбачуваності, швидкості та незалежності від Росії.

"У сучасних геополітичних умовах саме ці фактори дедалі частіше визначають конкурентоспроможність міжнародної логістики", — зазначив посол.

За його словами, у найближчі роки роль Азербайджану як транспортно-логістичного хабу між Європою та Центральною Азією зростатиме. Для України це створює можливість не лише відновити частину втрачених логістичних маршрутів, а й інтегруватися в нові євразійські транспортні ланцюги, які формуватимуться незалежно від російської інфраструктури.

Зауважимо, Азербайджан зацікавлений у розширенні економічної співпраці з Україною, зокрема у спільному виробництві енергетичного обладнання, розвитку агропромислового комплексу та участі у післявоєнній відбудові.