Євросоюз купуватиме вірменські товари замість Росії та надасть €50 млн

Європейський Союз готує екстрений пакет фінансової допомоги для Вірменії обсягом понад 50 мільйонів євро, а також розпочне закупівлю вірменських товарів, імпорт яких раніше заблокувала Російська Федерація.

Як пише Delo.ua, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, передає "Укрінформ".

Головна причина введення обмежень з боку Москви — спроба політичного тиску на Єреван напередодні майбутніх парламентських виборів у країні.

Очільниця Єврокомісії підкреслила, що такі дії є неприйнятними та класифікуються як прямий економічний примус. Поширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, Кремль вчергове використовує торговельні відносини як зброю для геополітичного шантажу.

"Ми дуже добре знаємо цей підхід. Ось чому Європа твердо підтримує Вірменію. Ми готуємо пакет підтримки ЄС. Він включає негайну фінансову допомогу на суму понад €50 мільйонів", - зазначила фон дер Ляєн.

Пакет допомоги від ЄС включатиме не лише негайні грошові вливання для стабілізації вірменського бюджету, а й відкриття європейського ринку для товарів, які потрапили під санкції Москви за сумнівними звинуваченнями.

Окрім антикризових заходів, Брюссель розглядає Вірменію як довгострокового партнера у регіоні.

За словами європейських посадовців, країна має високий потенціал стати важливим стратегічним та логістичним вузлом, який у майбутньому надійно з'єднає європейський ринок, Південний Кавказ та Центральну Азію в обхід Росії.

Нагадаємо, "Росспоживнагляд" заборонив ввезення вірменського коньяку і вин, назвавши цю алкогольну продукцію неякісною і розпорядився призупинити її продаж та вилучити з обігу. Також у РФ виникли претензії до вірменських квітів, овочів та фруктів.

Раніше Росія погрожувала Вірменії втратою дешевого газу. У Кремлі заявили, що Вірменія може втратити "дуже привабливу" ціну, яку вона платить за російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією

Обмеження на продукцію з Вірменії запроваджуються на тлі політичного загострення між країнами. У Росії критикують зближення Вірменії з ЄС.