Росія погрожує Вірменії втратою дешевого газу

У Кремлі заявили, що Вірменія може втратити «дуже привабливу» ціну, яку вона платить за російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією

Як пише Delo.ua, про це у коментарі журналістам заявив речник Кремля Дмитро Пєсков напередодні візиту держсекретаря США Марка Рубіо до Вірменії, повідомляє Reuters.

"На російський газ діє пільгова ціна. Але такі умови не доступні учасникам інших інтеграційних структур. Там цінова структура зовсім інша. Вона базується на ринкових принципах", – заявив Пєсков, відповідаючи на питання про відносини з Єреваном.

Reuters зауважує, що це вже не перший випадок, коли Росія нагадує Вірменії про "дешевий газ". Очільник Кремля Володимир Путін порушив питання вартості "блакитного палива" під час зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у квітні, зазначивши, що Єреван платить 177,50 долара за 1 000 кубометрів газу з Росії, який у Європі коштував би понад 600 доларів.

9 травня Путін також заявив журналістам, що для Вірменії було б логічно провести референдум щодо її прагнень інтеграції в ЄС.

Reuters пояснює, що Вірменія є членом Євразійського економічного союзу, де ключову роль відіграє Росія, та значною мірою залежить від Кремля в питаннях енергопостачання. Але останніми роками країна прагне поглибити зв’язки з Європейським Союзом, зокрема, минулого року ухваливши закон про початок процесу вступу до блоку.

Разом з тим, міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що Єреван не зацікавлений у розриві політичних та економічних зв’язків з Росією.

"Ми хочемо і будемо прагнути зберегти та поглибити наші нормальні відносини", – зауважив міністр.

26 травня Макро Рубіо має відвідати Вірменію для проведення переговорів з Мірзояном. Як повідомив Державний департамент, вони планують взяти участь у церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння. Жодних інших подробиць візиту не наводиться

Нагадаємо, уряд Словаччини, який очолює Роберт Фіцо, планує відмовитися від російського "блакитного палива" та укласти довгостроковий контракт з Азербайджаном про постачання природного газу строком не менше ніж на десять років.