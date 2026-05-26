Россия угрожает Армении потерей дешевого газа

российский газ
Россия шантажирует Армению дешевым газом / Depositphotos

В Кремле заявили, что Армения может потерять «очень привлекательную» цену, которую она платит за российский газ, если откажется от интеграции с Россией

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии журналистам заявил спикер Кремля Дмитрий Песков накануне визита госсекретаря США Марка Рубио в Армению, сообщает   Reuters.

"На российский газ действует льготная цена. Но такие условия не доступны участникам других интеграционных структур. Там ценовая структура совсем другая. Она базируется на рыночных принципах", – заявил Песков, отвечая на вопросы об отношениях с Ереваном.

Reuters отмечает, что это уже не первый случай, когда Россия напоминает Армению о "дешевом газе". Глава Кремля Владимир Путин поднял вопрос стоимости "голубого топлива" во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в апреле, отметив, что Ереван платит 177,50 доллара за 1 000 кубометров газа из России, который в Европе стоил бы более 600 долларов.

9 мая Путин также заявил журналистам, что для Армении было бы логично провести референдум по ее стремлениям интеграции в ЕС.

Reuters объясняет, что Армения является членом Евразийского экономического союза, где ключевую роль играет Россия, и в значительной степени зависит от Кремля в вопросах энергоснабжения. Но в последние годы страна стремится углубить связи с Европейским Союзом, в частности, в прошлом году, приняв закон о начале процесса вступления в блок.

Вместе с тем министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован в разрыве политических и экономических связей с Россией.

"Мы хотим и будем стремиться сохранить и углубить наши нормальные отношения", – отметил министр.

26 мая Макро Рубио посетит Армению для проведения переговоров с Мирзояном. Как сообщил Государственный департамент, они планируют принять участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании. Никаких других подробностей визита не приводится

Напомним, правительство Словакии, возглавляемое Робертом Фицо, планирует отказаться от российского "голубого топлива" и заключить долгосрочный контракт с Азербайджаном о поставках природного газа сроком не менее чем на десять лет.

Автор:
Светлана Манько