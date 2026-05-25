Армения открыла железнодорожное сообщение в Европу через Турцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 24 мая 2026 года, заявил, что железная дорога Ахалкалаки (Грузия) – Карс (Турция) открыта для экспорта из Армении и импорта в страну.

Как пишет Delo.ua, об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Рад сообщить, что железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и железная дорога Азербайджана, теперь открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие для экономической жизни нашей страны. Спасибо партнерам из Турции и Грузии", - отметил Пашинян.

Он напомнил, что Армения через территории Грузии и Азербайджана имеет железнодорожное сообщение с Россией, а затем через территории России и Казахстана – с Китаем. Теперь, по его словам, железнодорожное сообщение также возможно с Европейским Союзом через территории Грузии и Турции.

"Впереди – открытие железнодорожного сообщения Армения-Турция, Армения-Азербайджан, а также через Нахичевань – Армения-Иран. Мы станем свидетелями этих событий в ближайшее время", - подчеркнул Пашинян.

Напомним, Европейский Союз заинтересован в расширении европейской железнодорожной сети по территории Украины. Приоритетными направлениями строительства евроколеи являются Львов, Киев и Одесса, что позволит создать беспрепятственные логистические маршруты от Польши и Чехии.