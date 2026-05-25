Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Армения открыла железнодорожное сообщение в Европу через Турцию

железная дорога
Армения получила железнодорожный выход в Евросоюз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 24 мая 2026 года, заявил, что железная дорога Ахалкалаки (Грузия) – Карс (Турция) открыта для экспорта из Армении и импорта в страну.

Как пишет Delo.ua, об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Рад сообщить, что железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и железная дорога Азербайджана, теперь открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие для экономической жизни нашей страны. Спасибо партнерам из Турции и Грузии", - отметил Пашинян.

Он напомнил, что Армения через территории Грузии и Азербайджана имеет железнодорожное сообщение с Россией, а затем через территории России и Казахстана – с Китаем. Теперь, по его словам, железнодорожное сообщение также возможно с Европейским Союзом через территории Грузии и Турции.

"Впереди – открытие железнодорожного сообщения Армения-Турция, Армения-Азербайджан, а также через Нахичевань – Армения-Иран. Мы станем свидетелями этих событий в ближайшее время", - подчеркнул Пашинян.

Напомним, Европейский Союз заинтересован в расширении европейской железнодорожной сети по территории Украины. Приоритетными направлениями строительства евроколеи являются Львов, Киев и Одесса, что позволит создать беспрепятственные логистические маршруты от Польши и Чехии.

Автор:
Светлана Манько