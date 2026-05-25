Вірменія відкрила залізничне сполучення Європою через Туреччину

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 24 травня 2026 року, заявив, що залізниця Ахалкалакі (Грузія) – Карс (Туреччина) відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до країни.

Як пише Delo.ua, про це він написав у себе в Telegram-каналі.

"Радий повідомити, що залізниця Ахалкалакі-Карс, як і залізниця Азербайджану, відтепер відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до Вірменії. Це велика подія для економічного життя нашої країни. Дякую партнерам із Туреччини та Грузії", - зауважив Пашинян.

Він нагадав, що Вірменія через території Грузії та Азербайджану має залізничне сполучення з Росією, а далі через території Росії та Казахстану – з Китаєм. Тепер, за його словами, залізничне сполучення також можливе з Європейським Союзом через території Грузії та Туреччини.

"Попереду – відкриття залізничного сполучення Вірменія-Туреччина, Вірменія-Азербайджан, а також через Нахічевань – Вірменія-Іран. Ми станемо свідками цих подій найближчим часом", - наголосив Пашинян.

