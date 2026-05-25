Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Вірменія відкрила залізничне сполучення Європою через Туреччину

залізниця
Вірменія отримала залізничний вихід до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 24 травня 2026 року, заявив, що залізниця Ахалкалакі (Грузія) – Карс (Туреччина) відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до країни.

Як пише Delo.ua, про це він написав у себе в Telegram-каналі. 

"Радий повідомити, що залізниця Ахалкалакі-Карс, як і залізниця Азербайджану, відтепер відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до Вірменії. Це велика подія для економічного життя нашої країни. Дякую партнерам із Туреччини та Грузії", - зауважив Пашинян.

Він нагадав, що Вірменія через території Грузії та Азербайджану має залізничне сполучення з Росією, а далі через території Росії та Казахстану – з Китаєм. Тепер, за його словами, залізничне сполучення також можливе з Європейським Союзом через території Грузії та Туреччини.

"Попереду – відкриття залізничного сполучення Вірменія-Туреччина, Вірменія-Азербайджан, а також через Нахічевань – Вірменія-Іран. Ми станемо свідками цих подій найближчим часом", - наголосив Пашинян.

Нагадаємо, Європейський Союз зацікавлений у розширенні європейської залізничної мережі територією України. Пріоритетними напрямками для будівництва євроколії є Львів, Київ та Одеса, що дозволить створити безперешкодні логістичні маршрути від Польщі та Чехії.

Автор:
Світлана Манько