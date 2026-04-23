Залізничні коридори до Києва та Одеси: у Єврокомісії розповіли про майбутнє євроколії в Україні

Європейський Союз зацікавлений у розширенні європейської залізничної мережі територією України. Пріоритетними напрямками для будівництва євроколії є Львів, Київ та Одеса, що дозволить створити безперешкодні логістичні маршрути від Польщі та Чехії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна“.

Про це на бізнес-саміті "Україна-ЄС" у Брюсселі заявила генеральна директорка Директорату з питань мобільності та транспорту ЄК Магда Копчинська.

Стратегічні маршрути та безпека

За словами представниці Єврокомісії, у середньостроковій перспективі ЄС прагне бачити кілька залізничних коридорів, які інтегрують Україну в європейську транспортну систему:

Північний маршрут: від кордону з Польщею безпосередньо до Києва.

Південний маршрут: з Праги через Ужгород до Києва та Одеси.

Окрему увагу Магда Копчинська приділила питанню безпеки та "подвійного використання" інфраструктури. "Виходячи з жахливого досвіду України, держави-члени усвідомлюють, що недостатньо просто щось побудувати. Потрібно переконатися, що ми знаємо, як це захистити", — підкреслила вона.

Розширення TEN-T та "Шляхи солідарності"

Після 2022 року Транс’європейська транспортна мережа (TEN-T) була офіційно розширена на Україну. Це стало результатом усвідомлення необхідності виходу транспортних коридорів за межі ЄС. Важливу роль продовжують відігравати "Шляхи солідарності", які довели свою ефективність у часи блокування чорноморських портів.

Наразі Україна вже зробила перші кроки: побудовано 22 км євроколії від Чопу до Ужгорода, а за фінансової підтримки ЄС розпочинається будівництво лінії до Львова.

Комплексний підхід до мобільності

Крім залізниці, стратегія ЄС передбачає розвиток інших видів транспорту в Україні:

Спрощення прикордонних переходів: адаптація інфраструктури до умов перебування України поза Шенгенською зоною.

Водний та морський транспорт: розвиток внутрішніх водних шляхів та відновлення потужностей портів Чорного моря.

Авіація: модернізація аеропортів для швидкого відновлення роботи після відкриття повітряного простору.

Нагадаємо, залізничний вокзал у Львові з’єднають із євроколією до 2030 року. Цей проєкт стане першим етапом масштабного плану, за яким вузькоколійна залізниця через Львів має з’єднати Балтійське та Чорне моря, забезпечивши стабільний транзитний потік через територію України