Евросоюз будет покупать армянские товары вместо России и предоставит €50 млн

Европейский Союз готовит экстренный пакет финансовой помощи для Армении объемом более 50 миллионов евро, а также приступит к закупке армянских товаров, импорт которых ранее заблокировала Российская Федерация.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает "Укринформ".

Главная причина введения ограничений со стороны Москвы — попытка политического давления на Ереван в преддверии предстоящих парламентских выборов в стране.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что такие действия неприемлемы и классифицируются как прямое экономическое принуждение. Распространяя экспортные ограничения на армянскую продукцию, Кремль в очередной раз употребляет торговые дела как орудие для геополитического шантажа.

"Мы очень хорошо знаем этот подход. Вот почему Европа твердо поддерживает Армению. Мы готовим пакет поддержки ЕС. Он включает в себя немедленную финансовую помощь на сумму свыше €50 миллионов", - отметила фон дер Ляен.

Пакет помощи от ЕС будет включать не только немедленные денежные вливания для стабилизации армянского бюджета, но и открытие европейского рынка для попавших под санкции Москвы товаров по сомнительным обвинениям.

Помимо антикризисных мер, Брюссель рассматривает Армению как долгосрочного партнера в регионе.

По словам европейских чиновников, страна обладает высоким потенциалом стать важным стратегическим и логистическим узлом, который в будущем надежно соединит европейский рынок, Южный Кавказ и Центральную Азию в обход России.

Напомним, "Роспотребнадзор" запретил ввоз армянского коньяка и вин, назвав эту алкогольную продукцию некачественной и распорядился приостановить ее продажу и изъять из обращения. Также у РФ возникли претензии к армянским цветам, овощам и фруктам.

Ранее Россия угрожала Армении потерей дешевого газа. В Кремле заявили, что Армения может потерять "очень привлекательную" цену, которую она платит за российский газ, если откажется от интеграции с Россией

Ограничения на продукцию Армении вводятся на фоне политического обострения между странами. В России критикуют сближение Армении с ЕС.