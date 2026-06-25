Великобритания хочет продать конфискованную российскую нефть и отдать деньги Украине

Правительство Великобритании рассматривает план продажи подсанкционной российской нефти, изъятой из перехваченного танкера "теневого флота" РФ. Вырученные средства планируют направить на финансирование оборонных потребностей Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Telegraph.

Речь идет об аукционе по продаже 98 тысяч тонн российской сырой нефти марки Urals, находящейся на борту танкера Smyrtos. Судно остановили силы Королевской морской пехоты в пролетке Ла-Манш 14 июня. Стоимость этого груза на рынке оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов (около 45 миллионов долларов).

В настоящее время судно стоит на якоре у побережья Веймута под контролем Министерства обороны Великобритании. Капитану танкера, гражданину Индии Аджаю Панту, предъявлено обвинение в уклонении от санкций, судебное заседание по его делу запланировано на 16 июля. Защита настаивает, что мужчина только выполнял приказы и не контролировал маршрут.

Куда пойдут средства от продаж

Поскольку танкер нарушил британское законодательство, официальные лица считают, что конфискованная нефть теперь юридически принадлежит Великобритании. В Вайтголле рассматривают несколько вариантов действий:

Прямая помощь Украине: продажа нефти на аукционе и перерасчет денег непосредственно правительству в Киеве.

Закупка оружия: использование вырученных 35 миллионов фунтов на покупку военного оборудования и техники для отправки на украинский фронт.

Внутренняя переработка: использование нефти на британских НПЗ для обеспечения энергопотребностей собственных домохозяйств, хотя этот юридический механизм передачи топлива частным компаниям сложнее.

Источники в правительстве отмечают, что по завершении расследования Национального агентства по борьбе с преступностью сам танкер Smyrtos отпустят, и он сможет вернуться в Россию. Однако задержание судна называют лишь "началом" системной борьбы с российским нелегальным экспортом в Ла-Манше. В общей сложности российский «теневой флот» насчитывает более 1000 устаревших танкеров, которые Москва использует для обхода западного ценового лимита.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания впервые перехватила танкер российского "теневого флота". Вышедшая из российского порта Усть-Луга спецоперация по задержанию судна SMYRTOS под флагом Камеруна стала первой самостоятельной операцией британских вооруженных сил и Королевского флота против подсанкционных перевозок РФ в Ла-Манше.