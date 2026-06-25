Британія хоче продати конфісковану російську нафту та віддати гроші Україні

Уряд Великої Британії розглядає план продажу підсанкційної російської нафти, яку вилучили з перехопленого танкера "тіньового флоту" РФ. Отримані кошти планують спрямувати на фінансування оборонних потреб України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Telegraph.

Мова йде про аукціон із продажу 98 тисяч тонн російської сирої нафти марки Urals, що перебуває на борту танкера Smyrtos. Судно зупинили сили Королівської морської піхоти у пролітку Ла-Манш 14 червня. Вартість цього вантажу на ринку оцінюють приблизно у 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 45 мільйонів доларів).

Наразі судно стоїть на якорі біля узбережжя Веймута під контролем Міністерства оборони Великої Британії. Капітану танкера, громадянину Індії Аджаю Панту, висунули звинувачення в ухиленні від санкцій, судове засідання у його справі заплановане на 16 липня. Захист наполягає, що чоловік лише виконував накази і не контролював маршрут.

Куди підуть кошти від продажу

Оскільки танкер порушив британське законодавство, офіційні особи вважають, що конфіскована нафта тепер юридично належить Великій Британії. У Вайтголлі розглядають кілька варіантів дій:

Пряма допомога Україні: продаж нафти на аукціоні та перерахунок грошей безпосередньо уряду в Києві.

Закупівля зброї: використання виручених 35 мільйонів фунтів для купівлі військового обладнання та техніки для відправки на український фронт.

Внутрішня переробка: використання нафти на британських НПЗ для забезпечення енергопотреб власних домогосподарств, хоча цей юридичний механізм передачі палива приватним компаніям є складнішим.

Джерела в уряді зазначають, що після завершення розслідування Національного агентства з боротьби зі злочинністю сам танкер Smyrtos відпустять, і він зможе вернуться до Росії. Проте затримання судна називають лише "початком" системної боротьби з російським нелегальним експортом у Ла-Манші. Загалом російський «тіньовий флот» налічує понад 1000 застарілих танкерів, які Москва використовує для обходу західного цінового ліміту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія вперше перехопила танкер російського "тіньового флоту". Спецоперація із затримання судна SMYRTOS під прапором Камеруна, що вийшло з російського порту Усть-Луга, стала першою самостійною операцією британських збройних сил та Королівського флоту проти підсанкційних перевезень РФ у Ла-Манші.