Prostor передумал закрываться: сеть отзывает письма о прекращении работы

Сеть Prostor отзывает письма о поэтапном прекращении работы магазинов, ранее присланных партнерам и арендодателям. По информации участников рынка, компания планирует продлить операционную деятельность, а партнеры в ближайшее время должны получить соответствующие официальные сообщения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Украинского совета торговых центров.

По данным анонимного источника, знакомого с ситуацией, сеть отменяет предварительные намерения по закрытию торговых точек и продолжит работу.

Напомним, 20 июня стало известно, что ООО "НУМИС", развивающее сеть Prostor, сообщило партнерам о поэтапном прекращении деятельности. Закрытие магазинов должно было начаться с 1 июля 2026 года и продолжаться около года.

Тогда компания заявляла о решении свернуть операционную деятельность, однако причины такого шага не раскрывали. В то же время в Prostor уверяли, что выполнят все финансовые обязательства перед партнерами и должным образом завершат договорные отношения.

После появления информации о возможном сворачивании бизнеса сеть назвала сообщения о закрытии преждевременными. Теперь, по информации источников на рынке, компания фактически отказалась от планов прекращения работы.

По итогам 2025 года сеть Prostor насчитывала 468 магазинов в 22 регионах Украины.

Напомним, в прошлом году новым ИТ-директором сети Prostor был назначен Дмитрий Гетьман. Его миссия – обновить ИТ-систему компании, сделав ее более стабильной, автоматизированной и готовой к дальнейшему росту.