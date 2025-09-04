Запланована подія 2

В сети Prostor назначили нового IT-директора: кто возглавил цифровую трансформацию компании

Дмитрий Гетьман
Дмитрий Гетьман. Фото: RAU

Новым IT-директором сети Prostor назначен Дмитрий Гетьман. Его миссия – обновить IT-систему компании, сделав ее более стабильной, автоматизированной и готовой к дальнейшему росту.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Ассоциации ритейлеров Украины.

На новой должности Гетьман сосредоточится на глубоком изучении технологической основы компании и анализе текущих процессов. Среди его приоритетов построение эффективной системы для быстрого и надежного внедрения обновлений, налаживание прозрачного управления, а также совершенствование работы над продуктами компании.

В ближайшие месяцы он также планирует обновить подходы к взаимодействию между командами разработки и администрирования и внедрить управление инфраструктурой с помощью кода, что сделает ее более гибкой.

Кроме того, в планах – развитие систем контроля за работой сервисов и применения технологий ИИ. 

Что известно о новом IT-директоре

За плечами Дмитрия Гетьмана более 20 лет опыта в IT и более 10 лет в управлении проектами. У него есть опыт как в разработке цифровых продуктов, так и в расширении крупных торговых сетей.

Ранее Гетьман реализовывал сложные проекты с использованием искусственного интеллекта и компьютерного зрения, а также создавал технологии с нуля от платформ для закупок до систем поставок товаров.

Также он семь лет работал в должности  IT-директора, где ему удалось масштабировать  IT-инфраструктуру для сети из 100 магазинов, запустить проекты по доставке на дом, создание маркетплейса и системы лояльности.

О Prostor

Сеть магазинов Prostor в настоящее время насчитывает более 470 магазинов в 132 городах Украины. Покупателям предлагают товары известных украинских и мировых производителей: декоративную косметику, духи, средства по уходу и гигиене, бижутерию, галантерею, товары для дома, подарки и сувениры.

Prostor имеет около 70% зарубежных поставщиков и 30% - украинских. Выручка сети в 2024 году составляет более 6 млрд грн. За первые пять месяцев 2025 г. компания выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, "Новая почта" объявила о назначении Анны-Марии Сабов на должность директора по персоналу (HRD). Это решение является частью планового обновления компании, направленного на трансформацию внутренних процессов и повышение эффективности.

Автор:
Татьяна Бессараб