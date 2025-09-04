В мережі Prostor призначено нового IT-директора: хто очолив цифрову трансформацію компанії

Новим ІТ-директором мережі магазинів краси та догляду Prostor призначено Дмитра Гетьмана. Його місія — оновити ІТ-систему компанії, зробивши її стабільнішою, автоматизованішою та готовою до подальшого зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Асоціації ритейлерів України.

На новій посаді Гетьман зосередиться на глибокому вивченні технологічної основи компанії та аналізі поточних процесів. Серед його пріоритетів — побудова ефективної системи для швидкого та надійного впровадження оновлень, налагодження прозорого управління, а також вдосконалення роботи над продуктами компанії.

У найближчі місяці він також планує оновити підходи до взаємодії між командами розробки та адміністрування і впровадити управління інфраструктурою за допомогою коду, що зробить її більш гнучкою.

Крім того, в планах розвиток систем контролю за роботою сервісів та застосування технологій ШІ.

Що відомо про нового IT-директора

За плечима Дмитра Гетьмана понад 20 років досвіду в IT та понад 10 років в управлінні проєктами. Він має досвід як у розробці цифрових продуктів, так і в розширенні великих торгових мереж.

Раніше Гетьман реалізовував складні проєкти з використанням штучного інтелекту та комп’ютерного зору, а також створював технології з нуля — від платформ для закупівель до систем постачання товарів.

Також він сім років працював на посаді ІТ-директора, де йому вдалося масштабувати ІТ-інфраструктуру для мережі зі 100 магазинів, запустити проєкти з доставки додому, створення маркетплейсу та системи лояльності.

Про Prostor

Мережа магазинів Prostor наразі налічує понад 470 магазинів у 132 містах України. Покупцям пропонують товари відомих українських і світових виробників: декоративну косметику, парфуми, засоби для догляду та гігієни, біжутерію, галантерею, товари для дому, подарунки і сувеніри.

Prostor має приблизно 70% закордонних постачальників і 30% – українських. Виторг мережі у 2024 році становить більш ніж 6 млрд грн. За перші пʼять місяців 2025 року компанія зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

