Новою СЕО мережі зоомаркетів MasterZoo стала екскерівниця "Аптеки доброго дня"

Оксана Кириченко
Оксана Кириченко/MasterZoo

Новою СЕО національної мережі зоомаркетів MasterZoo призначена Оксана Кириченко. Раніше вона працювала в мережі "Аптека доброго дня", очоливши її у 2021 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресреліз мережі. 

Оксана Кириченко має понад 20 років досвіду у ритейлі та сфері обслуговування, зокрема в національних мережах. Вона є експерткою зі стратегічного й операційного менеджменту, а також цифрової трансформації бізнесу.

З 2017 року Оксана працювала в мережі "Аптека доброго дня", де обіймала керівні посади, а в 2021 році стала СЕО компанії. За час її керівництва мережа аптек зросла більш ніж вдвічі та зробила акцент на розвитку культури превентивної медицини в Україні.

На її думку, український зооритейл надзвичайно динамічний: він стає все більш конкурентним, змінюється за складом гравців та їхньою активністю.

"Попри те, що темпи зростання ринку сповільнилися, у порівнянні з попередніми роками, він має значний потенціал, адже лише 17% українських родин мають собак і 28% – котів, тоді як у більшості країн Європи цей показник перевищує 30–50%", – наголосила Кириченко.

Зазначається, що команда MasterZoo під її керівництвом зосередиться у 2025-2026 роках на кількох стратегічних напрямках: 

  • цифрова трансформація та повний перезапуск e-commerce для створення швидкого та зручного омніканального сервісу; 
  • розширення екосистеми та сервісів MasterZoo, об’єднаних місією "все для здоров’я та довголіття хвостатих особистостей та комфорту їхніх людей" — від кормів та аксесуарів до ветеринарних препаратів, грумінгу й консультацій;
  • збільшення асортименту завдяки поповненню портфеля ексклюзивних брендів та розвитку власних брендів.

Про MasterZoo 

MasterZoo  це найбільша мережа зоомаркетів в Україні, яка восени святкуватиме своє 18-річчя. Попри повномасштабне вторгнення, мережа продовжує зростання: за перші шість місяців 2025 року відкрито вісім нових зоомаркетів (Київ, Одеса, Ірпінь, Вишневе, Українка, Софіївська Борщагівка) та два грумінг-салони. Станом на серпень 2025 року мережа налічує 200 зоомаркетів у 38 містах та 17 грумінг-салонів у 6 містах.

Автор:
Тетяна Бесараб