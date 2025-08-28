Coca-Cola змінила топменеджмент: хто тепер керує українськими компаніями

Обидві українські компанії Coca-Cola оновили керівництво влітку 2025 року. Душан Мітрев очолив "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", а Тетяна Ставицька стала виконувачкою обов’язків директора "Кока-Кола-Україна Лімітед".

Як пише Delo.ua, про це інформує Forbes.

Найбільший виробник безалкогольних напоїв в Україні — Coca-Cola оновив керівництво. У червні 2025 року генеральним директором "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" став 40-річний Душан Мітрев, який змінив на посаді Аднана Топіча. У травні тимчасово виконуючою обов’язки директора "Кока-Кола-Україна Лімітед" призначено Тетяну Ставицьку замість Олени Середи.

Зазначається, що Coca-Cola залишається найбільшим виробником безалкогольних напоїв у країні та посідає 61-у позицію в рейтингу найбільших приватних компаній України. У 2024 році виторг компанії зріс на 17% і перевищив 16 млрд грн, що більше, ніж у найближчих конкурентів: "Оболоні" (12,8 млрд грн) та "Сандори" (12,2 млрд грн).

Чому відбулися зміни у керівництві

У пресслужбі "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" пояснили, що ротація топменеджерів пов’язана із завершенням контрактів.

Аднан Топіч, який протягом двох років очолював компанію, нині обіймає посаду генерального директора Coca-Cola HBC у Єгипті. У соціальних мережах компанія підтвердила його нове призначення. Олена Середа керувала "Кока-Кола-Україна Лімітед" упродовж трьох років.

У компанії зазначають, що призначення генеральних директорів відбувається за внутрішніми процедурами з урахуванням міжнародного досвіду, лідерських компетенцій та результатів роботи кандидата.

За словами Тетяни Фурцевої, голови київського офісу міжнародної кадрової агенції Heidrick & Struggles, у великих корпораціях поширена практика ротації внутрішніх кандидатів. Майбутні СЕО зазвичай проходять кілька управлінських позицій у різних країнах, щоб здобути необхідний досвід. Коли у певній країні з’являється вакансія, у компанії відбувається внутрішній конкурс на посаду.

Душан Мітрев працює в системі Coca-Cola майже 15 років. Свою кар’єру він розпочав у 2010 році в компанії Pivara Skopje — спільному підприємстві Coca-Cola HBC та Heineken, яке виробляє безалкогольні напої та пиво.

До 2023 року Мітрев обіймав посаду менеджера з продажів Coca-Cola HBC у Боснії і Герцеговині, після чого два роки керував Pivara Skopje в Північній Македонії. У 2023 році компанія отримала виторг €124 млн та реалізувала близько 200 млн літрів продукції. Дані за 2024-й поки не оприлюднені.

В Україні Мітрев відповідатиме не лише за місцевий бізнес, а й за ринки Вірменії та Молдови.

Тим часом "Кока-Кола-Україна Лімітед" ще перебуває у процесі пошуку нового генерального директора. Поки триває підбір кандидата, обов’язки керівника виконує Тетяна Ставицька, яка очолює відділ комунікацій і сталого розвитку Coca-Cola в Україні та Молдові. У компанії зазначають, що вона продовжує активно співпрацювати з партнерами з розливу та ключовими стейкхолдерами.

Скільки заробляють СЕО в Україні

Компанії з рекрутингу, опитані Forbes Ukraine, не розкривають навіть орієнтовних сум винагороди для СЕО. Зарплата залежить від галузі, країни походження кандидата, стратегії компанії, індивідуальних домовленостей та інших чинників.

За даними Boyden Global Executive Search, у 2023–2024 роках середня місячна зарплата генеральних директорів в Україні становила близько $8250. При цьому 25% керівників отримують понад $11 000, а топ-10% — більше ніж $16 200.

Водночас іноземні топменеджери часто мають індивідуальні контракти з рівнем винагороди, який може суттєво відрізнятися від українського ринку — різниця іноді сягає 100–200%, зазначають експерти.

Coca-Cola в Україні наростила виторг і прибуток

Одним із ключових завдань нового СЕО Душана Мітрева є подальше зростання показників компанії, повідомили у пресслужбі виробника.

Після падіння виторгу у 2022 році через війну та пошкодження заводу Coca-Cola за два наступні роки не лише відновилася, а й перевищила довоєнні результати. Крім того, протягом 2022–2024 років компанія випереджала за виторгом свого головного конкурента - PepsiCo. До цього принаймні п’ять років поспіль лідирувала PepsiCo.

За даними YouControl, у 2024 році виторг "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", зріс майже на 17% — до 16,3 млрд грн, а прибуток — на 30%, до 2 млрд грн.

Виторг "Кока-Кола-Україна Лімітед" зріс у 2024 році на 67% — до 342 млн грн, а прибуток збільшився майже в сім разів — до 11,8 млн грн.

Що виробляє та продає Coca-Cola в Україні

Компанія виготовляє та реалізує широкий асортимент безалкогольних напоїв:

солодкі газовані напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes;

соки, нектари та сокові напої Cappy;

природну питну воду BonAqua;

енергетичні напої Burn;

холодний чай Fuzetea;

імпортує енергетичні напої Monster.

Зростання виторгу компанії у 2024 році пояснюють запуском нових продуктів. На ринок вийшли:

Coca-Cola Cherry;

нові смаки Fanta без цукру;

Fuze Tea Blueberry-Lavender;

оновлені лінійки Schweppes, Burn і Monster;

слабоалкогольний напій Jack Daniel’s & Coca-Cola.

У 2025-му компанія продовжила цю стратегію, запустивши:

Coca-Cola Vanilla;

Schweppes Purple Tonic;

нові смаки енергетиків Burn і Monster;

новий бренд соків Cappy.

Нагадаємо, торік стало відомо про те, що Coca-Cola Company, яка припинила роботу в країні-агресорі РФ після початку війни, подала три заявки на реєстрацію в Росії товарних знаків - Coca-Cola, Sprite та Fanta.