Coca-Cola сменила топ-менеджмент: кто теперь управляет украинскими компаниями

Обе компании Coca-Cola обновили руководство летом 2025 года. Душан Митрев возглавил "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед", а Татьяна Ставицкая стала исполняющим обязанности директора "Кока-Кола-Украина Лимитед".

Крупнейший производитель безалкогольных напитков в Украине - Coca-Cola обновил руководство. В июне 2025 года генеральным директором "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" стал 40-летний Душан Митрев, сменивший в должности Аднана Топича. В мае временно исполняющей обязанности директора "Кока-Кола-Украина Лимитед" назначена Татьяна Ставицкая вместо Елены Середы.

Отмечается, что Coca-Cola остается крупнейшим производителем безалкогольных напитков в стране и занимает 61 позицию в рейтинге крупнейших частных компаний Украины. В 2024 году выручка компании выросла на 17% и превысила 16 млрд грн, что больше, чем у ближайших конкурентов: "Оболони" (12,8 млрд грн) и "Сандоры " (12,2 млрд грн).

Почему произошли изменения в руководстве

В пресс-службе "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" объяснили, что ротация топ-менеджеров связана с завершением контрактов.

Аднан Топич, который в течение двух лет возглавлял компанию, в настоящее время занимает должность генерального директора Coca-Cola HBC в Египте. В социальных сетях компания подтвердила его новое предназначение. Елена Середа руководила "Кока-Кола-Украина Лимитед" на протяжении трех лет.

В компании отмечают, что назначение генеральных директоров проходит по внутренним процедурам с учетом международного опыта, лидерских компетенций и результатов работы кандидата.

По словам Татьяны Фурцевой, главы киевского офиса международного кадрового агентства Heidrick & Struggles, в крупных корпорациях распространена практика ротации внутренних кандидатов. Будущие СЭО обычно проходят несколько управленческих позиций в разных странах, чтобы получить необходимый опыт. Когда в определенной стране появляется вакансия, у компании проходит внутренний конкурс на должность.

Душан Митрев работает в системе Coca-Cola почти 15 лет. Свою карьеру он начал в 2010 году в компании Pivara Skopje – совместном предприятии Coca-Cola HBC и Heineken, производящем безалкогольные напитки и пиво.

До 2023 года Митрев занимал должность менеджера по продажам Coca-Cola HBC в Боснии и Герцеговине, после чего два года руководил Pivara Skopje в Северной Македонии. В 2023 году компания получила выручку в €124 млн и реализовала около 200 млн литров продукции. Данные за 2024 год пока не обнародованы.

В Украине Митрев будет отвечать не только за местный бизнес, но и за рынки Армении и Молдовы.

Тем временем "Кока-Кола-Украина Лимитед" еще находится в процессе поиска нового генерального директора. Пока продолжается подбор кандидата, обязанности руководителя выполняет Татьяна Ставицкая, возглавляющая отдел коммуникаций и устойчивого развития Coca-Cola в Украине и Молдове. В компании отмечают, что она продолжает активно сотрудничать с партнерами по разливу и ключевыми стейкхолдерами.

Сколько зарабатывают СЕО в Украине

Компании по рекрутингу, опрошенные Forbes Ukraine, не раскрывают даже ориентировочные суммы вознаграждения для СЕО. Зарплата зависит от отрасли, страны происхождения кандидата, стратегии компании, индивидуальных договоренностей и других факторов.

По данным Boyden Global Executive Search, в 2023-2024 годах средняя месячная зарплата генеральных директоров в Украине составила около $8250. При этом 25% руководителей получают более $11 000, а топ-10% — более $16 200.

В то же время иностранные топменеджеры часто имеют индивидуальные контракты с уровнем вознаграждения, которые могут существенно отличаться от украинского рынка — разница иногда достигает 100–200%, отмечают эксперты.

Coca-Cola в Украине нарастила выручку и прибыль

Одной из ключевых задач нового СЕО Душана Митрева является дальнейший рост показателей компании, сообщили в пресс-службе производителя.

После падения выручки в 2022 году из-за войны и повреждения завода Coca-Cola за два последующих года не только возобновилась, но и превысила довоенные результаты. Кроме того, в течение 2022-2024 годов компания опережала за выручкой своего главного конкурента – PepsiCo. До этого по крайней мере пять лет лидировала PepsiCo.

По данным YouControl, в 2024 году выручка "Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед" выросла почти на 17% - до 16,3 млрд грн, а прибыль - на 30%, до 2 млрд грн.

Выручка "Кока-Кола-Украина Лимитед" выросла в 2024 году на 67% — до 342 млн грн, а прибыль увеличилась почти в семь раз — до 11,8 млн грн.

Производитель и продажа Coca-Cola в Украине

Компания производит и реализует широкий ассортимент безалкогольных напитков:

сладкие газированные напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes;

соки, нектары и соковые напитки Cappy;

природную питьевую воду BonAqua;

энергетические напитки Burn;

холодный чай Fuzetea;

импортирует энергетические напитки Monster

Рост выручки компании в 2024 году объясняют запуском новых продуктов. На рынок вышли:

Coca-Cola Cherry;

новые вкусы Fanta без сахара;

Fuze Tea Blueberry-Lavender;

обновленные линейки Schweppes, Burn и Monster;

слабоалкогольный напиток Jack Daniel's&Coca-Cola.

В 2025-м компания продолжила эту стратегию, запустив:

Coca-Cola Vanilla;

Schweppes Purple Tonic;

новые вкусы энергетиков Burn и Monster;

новый бренд соков Cappy.

Напомним, в прошлом году стало известно о том, что Coca-Cola Company, прекратившая работу в стране-агрессоре РФ после начала войны, подала три заявки на регистрацию в России товарных знаков – Coca-Cola, Sprite и Fanta.