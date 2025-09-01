Новой СЕО сети зоомаркетов MasterZoo стала экс-руководитель "Аптеки доброго дня"

Новой СЕО национальной сети зоомаркетов MasterZoo назначена Оксана Кириченко. Ранее она работала в сети "Аптека доброго дня", возглавив ее в 2021 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз сети.

У Оксаны Кириченко более 20 лет опыта в ритейле и сфере обслуживания, в частности в национальных сетях. Она является экспертом по стратегическому и операционному менеджменту, а также цифровой трансформации бизнеса.

С 2017 года Оксана работала в сети "Аптека доброго дня", где занимала руководящие должности, а в 2021 году стала СЕО компании. За время ее руководства сеть аптек выросла более чем вдвое и сделала акцент на развитии культуры превентивной медицины в Украине.

По ее мнению, украинский зооритейл очень динамичен: он становится все более конкурентным, меняется по составу игроков и их активности.

"Несмотря на то, что темпы роста рынка замедлились, по сравнению с предыдущими годами, он имеет значительный потенциал, ведь только 17% украинских семей имеют собак и 28% кошек, тогда как в большинстве стран Европы этот показатель превышает 30-50%", - подчеркнула Кириченко.

Отмечается, что команда MasterZoo под ее руководством сосредоточится в 2025-2026 годах на нескольких стратегических направлениях:

цифровая трансформация и полный перезапуск e-commerce для создания быстрого и удобного сервиса;

расширение экосистемы и сервисов MasterZoo, объединенных миссией "все для здоровья и долголетия хвостатых личностей и комфорта их людей" - от кормов и аксессуаров до ветеринарных препаратов, груминга и консультаций;

увеличение ассортимента благодаря пополнению портфеля эксклюзивных брендов и развитию собственных брендов.

О MasterZoo

MasterZoo — крупнейшая сеть зоомаркетов в Украине, которая осенью будет праздновать свое 18-летие. Несмотря на полномасштабное вторжение, сеть продолжает рост: за первые шесть месяцев 2025 года открыто восемь новых зоомаркетов (Киев, Одесса, Ирпень, Вишневое, Украинка, Софиевская Борщаговка) и два груминг-салона. На август 2025 года сеть насчитывает 200 зоомаркетов в 38 городах и 17 груминг-салонов в 6 городах.

