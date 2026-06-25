Prostor передумав закриватися: мережа відкликає листи про припинення роботи

Мережа Prostor відкликає листи про поетапне припинення роботи магазинів, які раніше надіслала партнерам та орендодавцям. За інформацією учасників ринку, компанія планує продовжити операційну діяльність, а партнери найближчим часом мають отримати відповідні офіційні повідомлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Української раду торгових центрів.

За даними анонімного джерела, знайомого із ситуацією, мережа скасовує попередні наміри щодо закриття торгових точок і продовжить роботу.

Нагадаємо, 20 червня стало відомо, що ТОВ "НУМІС", яке розвиває мережу Prostor, повідомило партнерів про поетапне припинення діяльності. Закриття магазинів мало розпочатися з 1 липня 2026 року та тривати близько року.

Тоді компанія заявляла про рішення згорнути операційну діяльність, однак причин такого кроку не розкривала. Водночас у Prostor запевняли, що виконають усі фінансові зобов’язання перед партнерами та належним чином завершать договірні відносини.

Після появи інформації про можливе згортання бізнесу мережа назвала повідомлення про закриття передчасними. Тепер, за інформацією джерел на ринку, компанія фактично відмовилася від планів щодо припинення роботи.

За підсумками 2025 року мережа Prostor налічувала 468 магазинів у 22 регіонах України.

Нагадаємо, минулого року новим ІТ-директором мережі Prostor було призначено Дмитра Гетьмана. Його місія — оновити ІТ-систему компанії, зробивши її стабільнішою, автоматизованішою та готовою до подальшого зростання.