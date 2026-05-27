Ритейл у 2026 році: ключові тренди та стратегії великих торгових мереж

Український ритейл входить у 2026 рік із характерним для воєнного часу парадоксом: галузь зростає швидше за економіку загалом, але конкурує не лише за покупця, а за право залишатися операційно стійкою в умовах, які змінюються щомісяця. Читайте на Delo.ua про те, які стратегії обирають великі мережі і що визначатиме ритейл найближчими роками.

Цифри, які задають тон

За даними аналітичного відділу Retail Association of Ukraine, загальний оборот українського ритейлу у 2025 році сягнув 2,09 трлн грн, тобто на 17,6% більше, ніж роком раніше. З урахуванням інфляції 8% реальне зростання становить близько 9,6%. Для порівняння: реальний ВВП України за той самий період зріс лише на 2,2%. Тобто ритейл випереджає загальну економічну динаміку більш ніж у чотири рази.

Підсумки роботи українського ритейлу в 2025 році

Джерело: rau.ua

Продуктовий сегмент залишається найбільшим за оборотами: близько 776,5 млрд грн і понад третина загального товарообігу. Але сам по собі цей факт нікого не дивує. Цікавіше інше: ритейл активно переформатовується зсередини, і ті, хто це робить швидше, вже отримують конкурентну перевагу.

Нова логіка споживача

Дослідження Deloitte 2026 Retail Industry Global Outlook фіксує фундаментальний зсув у поведінці покупців. Близько 70% керівників ритейлу відзначають структурну зміну: споживачі шукають нижчі ціни і готові жертвувати зручністю заради економії. Але це вже не тимчасова реакція на інфляцію, а нова норма.

При цьому до 40% сприйняття цінності бренду формується не ціною, а факторами навколо неї: якість обслуговування, легкість оформлення замовлення, програми лояльності, ставлення персоналу. Тобто ритейл, який зосередився виключно на дешевизні, програє тому, хто вибудував навколо доступної ціни повноцінний клієнтський досвід.

Реакція ринку також виявилася передбачувана: більше двох третин компаній планують розширити асортимент за вигідною ціною, зміцнити позиції власних торгових марок і вкластися в персоналізацію через програми лояльності.

Штучний інтелект: від пілотів до операційного ядра

Масштабне впровадження штучного інтелекту — один із найвиразніших трендів, які формують ритейл у 2026 році. Причому, вже не на рівні експериментів. Переважна більшість великих мереж або вже використовують ШІ в основних операційних процесах, або планують це зробити цього року.

Так, багато ритейлерів готуються до наступного кроку — впровадження агентного ШІ для ключових видів діяльності. Реферальний трафік із ChatGPT та інших ШІ-чатів у деяких мережах вже становить 15–20% від загальної кількості рефералів. Навіть прогнозується, що до 2030 року ШІ-агенти оброблятимуть до 25% продажів світового e-commerce. А для українського ритейлу це означає конкретні зміни вже зараз:

автоматизація маркетингових рішень та персоналізація комунікацій з клієнтом;

оптимізація ціноутворення та управління асортиментом через аналітику даних;

розвиток роздрібних медіамереж (RMN) як нового каналу доходів: сайт мережі стає рекламною платформою, що контактує зі споживачем у момент реального вибору.

Ланцюги постачань або стійкість як конкурентна перевага

Цікаво, що більшість керівників у глобальному ритейлі очікують зростання витрат через зміни у світовій торговельній політиці. Тому багато хто робить ставку на реструктуризацію ланцюгів постачань: перенесення виробництва та постачання ближче до споживача, скорочення залежності від далекої логістики.

В українському контексті цей тренд набуває додаткового виміру. Орієнтація на локальних виробників вже стала не лише ідеологічним вибором, а операційною необхідністю.

Найбільші мережі (від АТБ до Fozzy Group і Novus) розвивають власні торгові марки переважно через українські підприємства, що скорочує логістичні витрати і підвищує стійкість до зовнішніх шоків. .

Де зростає і де стагнує український ритейл

Картина по сегментах досить неоднорідна. Найшвидше розвивається fashion-ритейл: перша десятка компаній наростила обороти на 40%, а польський Sinsay збільшив виручку на 53,6%. Паливний ритейл показав 15,8% зростання у топ-5 гравців. Аптечні мережі зберігають стабільну динаміку — плюс 12,4% у п'ятірки лідерів, попри насичення ринку у великих містах.

Складніше почувається ритейл електроніки, де конкуренція між гравцями призвела до перенасичення ринку. Не виключено скорочення мереж або їх консолідація. Під тиском залишається і преміальний сегмент: більшість платоспроможної аудиторії поки не повертається до України.

Регіонально найбільша концентрація ритейлу зосереджена в Києві та області (понад 5 500 магазинів), Дніпропетровській області і Львівщині. Захід країни при цьому має найсильніші перспективи подальшого зростання через міграційні процеси та безпекову перевагу локації.

Три вектори, які визначатимуть ринок

Ритейл у 2026 році рухається одночасно в трьох напрямках.

Операційна ефективність і контроль витрат: 71% компаній кажуть, що саме сильний контроль витрат дає їм конкурентну перевагу. Цифрова трансформація: е-commerce зростає на 25% на рік і вже сягнув 239 млрд грн, але його частка ще становить лише 10% від загального ритейлу — а це і є потенціал зростання. Вихід у регіони: системний ритейл витісняє стихійну торгівлю в малих містах, і цей процес тільки набирає обертів.

Тому очікується, що після завершення війни та вступу України до ЄС ритейл отримає додатковий імпульс: вихід великих міжнародних мереж, бум торговельної нерухомості та нова хвиля конкуренції.