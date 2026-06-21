Сеть Prostor прекращает работу и закрывает магазины в 22 регионах Украины

ООО "Нумис", развивающее сеть магазинов красоты и ухода Prostor, прекращает операционную деятельность. С 1 июля 2026 г. компания начнет поэтапное закрытие торговых точек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение All Retail.

В компании назвали решение о закрытии сети тяжелым и извинились, что не смогли сообщить об изменениях ранее.

Причины прекращения операционной деятельности у Prostor не раскрыли.

Компания заявила, что выполнит все финансовые обязательства перед партнерами в полном объеме. После завершения сотрудничества планируют оформить необходимые документы, в частности, дополнительные соглашения о прекращении договоров и акты сверки.

Сеть PROSTOR работала в Украине 21 год. По итогам 2025 года у ритейлера было 468 магазинов в 22 регионах страны.

Напомним, в прошлом году новым ІТ-директором сети Prostor был назначен Дмитрий Гетьман. Его миссия – обновить ИТ-систему компании, сделав ее более стабильной, автоматизированной и готовой к дальнейшему росту.