Цены на аренду домов в Киеве и пригороде иногда выросли на 95%

Данные рынка аренды домов в Киеве и пригороде свидетельствуют об отсутствии единого ценового тренда: за год медианные цены изменялись в диапазоне от -29 до +95% в зависимости от локации. В Киеве стоимость аренды увеличилась на 16% и достигла 110 тыс. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Недвижимость.

В исследовании сравнивали показатели мая 2026 года с аналогичным периодом 2025-го, а также оценили изменения накануне традиционного летнего сезона.

Результаты свидетельствуют, что рынок остается неравномерным: в части населенных пунктов аренда частных домов заметно подорожала, в то время как у других – наоборот, цены снизились.

Цены на аренду домов за год в основном выросли

По состоянию на май 2026 года медиа стоимость аренды дома в Киеве составила 110 тыс. грн, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый ощутимый рост цен среди пригородов Киева зафиксировали в Белогородке, где медианная стоимость аренды за год почти удвоилась – на 95%, до 97 тыс. грн. Значительное удорожание также наблюдалось в Гнидине (+75%, до 109 тыс. грн), Гостомеле (+69%, до 70 тыс. грн) и Чабанах (+41%, до 70 тыс. грн).

В Вишенках и Украинке медианные цены на аренду домов выросли на 21%, достигнув 176 тыс. грн и 79 тыс. грн соответственно. В то же время, самым дорогим направлением остается Козин, где аренда дома в среднем стоит 442 тыс. грн в месяц, что на 18% больше, чем год назад.

Умеренный рост цен – в пределах 9-11% – отмечен в Гатном, где медианная стоимость достигла 115 тыс. грн, а также в Новых Петровцах, где показатель составляет 62 тыс. грн.

В то же время в ряде населенных пунктов наблюдалось снижение медианных цен на аренду домов. Больше подешевела аренда в Лебедевке (-29%, до 381 тыс. грн), Вышгороде (-27%, до 53 тыс. грн) и Гореничах (-26%, до 88 тыс. грн). Также спад зафиксирован в Ирпене (-23%, до 25 тыс. грн.), Романкове (-23%, до 176 тыс. грн.), Подгорцах (-21%, до 79 тыс. грн.) и Броварах (-17%, до 12 тыс. грн.).

Спрос на аренду домов меняется неравномерно

Динамика спроса на аренду частных домов в Киеве и пригороде остается неоднородной. В ряде населенных пунктов количество отзывов на объявления в мае 2026 года оказалось ниже, чем годом ранее.

В Киеве показатель снизился на 17% по сравнению с маем 2025 года. Наибольшее сокращение активности пользователей зафиксировано в Ходосовке (-51%), Вишенках (-48%), Гатном (-47%), Гнедине (-35%), Вышгороде (-33%), Новых Петровцах (-26%) и Белогородке (-22%).

В то же время в отдельных локациях спрос заметно вырос. Наибольшую положительную динамику продемонстрировали Новые Петровцы, где количество отзывов увеличилось на 75% в годовом исчислении. Также существенный рост зафиксировали в Чабанах (+53%) и Хотяновке (+44%). Менее выраженный, но положительный рост спроса наблюдался в Украинке (+32%), Лебедевке (+16%), Гостомеле (+10%) и Козине (+8%).

Влияет ли начало сезона на цены и спрос

Месячная динамика не свидетельствует о формировании единого тренда сезонного удорожания аренды домов. В некоторых населенных пунктах медианные цены выросли, в то время как в других остались без изменений или даже снизились.

Так, в мае 2026 года по сравнению с апрелем медиа стоимость аренды дома в Белогородке увеличилась на 12%, а в Гатном - на 4%. В Ходосовке цены за месяц снизились на 19%, а в Подгорцах – сразу на 45%.

Что касается спроса, то в мае активность пользователей в большинстве своем была выше, чем в апреле. Наибольший рост количества отзывов на объявление зафиксирован в Подгорцах (+116%), Гнидыне (+48%), Романкове (+35%), Ходосовке (+32%), Козине (+13%) и Хотяновке (+10%).

В Киеве существенных изменений в течение месяца не произошло: количество отзывов выросло всего на 2%, а медианная стоимость аренды домов осталась на уровне апреля.

Таким образом, с началом летнего сезона интерес к аренде загородного жилья действительно растет, однако это не всегда приводит к повышению цен. Рынок аренды домов в пригороде Киева остается неоднородным, а популярность отдельных локаций все больше определяет сочетание стоимости жилья, транспортной доступности и характеристик самого объекта.

Напомним, в первом квартале 2026 года наблюдалось повышение интереса к частным домам по Украине. При этом цены росли до 58% и в некоторых городах разница была до четырех раз.