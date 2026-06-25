Ціни на оренду будинків у Києві та передмісті подекуди зросли на 95%

Дані ринку оренди будинків у Києві та передмісті свідчать про відсутність єдиного цінового тренду: за рік медіанні ціни змінювалися в діапазоні від -29% до +95% залежно від локації. У Києві вартість оренди зросла на 16% і досягла 110 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

У дослідженні порівнювали показники травня 2026 року з аналогічним періодом 2025-го, а також оцінили зміни напередодні традиційного літнього сезону.

Результати свідчать, що ринок залишається нерівномірним: у частині населених пунктів оренда приватних будинків помітно подорожчала, тоді як в інших – навпаки, ціни знизилися.

Ціни на оренду будинків за рік переважно зросли

Станом на травень 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Києві становила 110 тис. грн, що на 16% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвідчутніше зростання цін серед передмість Києва зафіксували у Білогородці, де медіанна вартість оренди за рік майже подвоїлася – на 95%, до 97 тис. грн. Значне подорожчання також спостерігалося у Гнідині (+75%, до 109 тис. грн), Гостомелі (+69%, до 70 тис. грн) та Чабанах (+41%, до 70 тис. грн).

У Вишеньках та Українці медіанні ціни на оренду будинків зросли на 21%, сягнувши 176 тис. грн та 79 тис. грн відповідно. Водночас найдорожчим напрямком залишається Козин, де оренда будинку в середньому коштує 442 тис. грн на місяць, що на 18% більше, ніж рік тому.

Помірне зростання цін – у межах 9-11% – зафіксовано у Гатному, де медіанна вартість досягла 115 тис. грн, а також у Нових Петрівцях, де показник становить 62 тис. грн.

Водночас у низці населених пунктів спостерігалося зниження медіанних цін на оренду будинків. Найбільше подешевшала оренда у Лебедівці (-29%, до 381 тис. грн), Вишгороді (-27%, до 53 тис. грн) та Гореничах (-26%, до 88 тис. грн). Також спад зафіксовано в Ірпені (-23%, до 25 тис. грн), Романкові (-23%, до 176 тис. грн), Підгірцях (-21%, до 79 тис. грн) та Броварах (-17%, до 12 тис. грн).

Попит на оренду будинків змінюється нерівномірно

Динаміка попиту на оренду приватних будинків у Києві та передмісті залишається неоднорідною. У низці населених пунктів кількість відгуків на оголошення у травні 2026 року виявилася нижчою, ніж роком раніше.

У Києві показник зменшився на 17% порівняно з травнем 2025 року. Найбільше скорочення активності користувачів зафіксовано у Ходосівці (-51%), Вишеньках (-48%), Гатному (-47%), Гнідині (-35%), Вишгороді (-33%), Нових Петрівцях (-26%) та Білогородці (-22%).

Водночас в окремих локаціях попит помітно зріс. Найбільшу позитивну динаміку продемонстрували Нові Петрівці, де кількість відгуків збільшилася на 75% у річному вимірі. Також суттєве зростання зафіксували у Чабанах (+53%) та Хотянівці (+44%). Менш виражене, але позитивне зростання попиту спостерігалося в Українці (+32%), Лебедівці (+16%), Гостомелі (+10%) та Козині (+8%).

Чи впливає початок сезону на ціни та попит

Місячна динаміка не свідчить про формування єдиного тренду сезонного подорожчання оренди будинків. У деяких населених пунктах медіанні ціни зросли, тоді як в інших залишилися без змін або навіть знизилися.

Так, у травні 2026 року порівняно з квітнем медіанна вартість оренди будинку у Білогородці збільшилася на 12%, а у Гатному – на 4%. Натомість у Ходосівці ціни за місяць знизилися на 19%, а у Підгірцях – одразу на 45%.

Щодо попиту, то у травні активність користувачів здебільшого була вищою, ніж у квітні. Найбільше зростання кількості відгуків на оголошення зафіксовано у Підгірцях (+116%), Гнідині (+48%), Романкові (+35%), Ходосівці (+32%), Козині (+13%) та Хотянівці (+10%).

У Києві суттєвих змін протягом місяця не відбулося: кількість відгуків зросла лише на 2%, а медіанна вартість оренди будинків залишилася на рівні квітня.

Таким чином, із початком літнього сезону інтерес до оренди заміського житла дійсно зростає, однак це не завжди призводить до підвищення цін. Ринок оренди будинків у передмісті Києва залишається неоднорідним, а популярність окремих локацій дедалі більше визначають поєднання вартості житла, транспортної доступності та характеристик самого об’єкта.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року спостерігалось підвищення інтересу до приватних будинків по Україні. При цьому ціни зростали до 58% і в деяких містах різниця була до чоирьох разів.