“Навіть якщо не отримаєш відсотків, у тебе буде дача в горах”: чому українці інвестують у курортну нерухомість

В Україні, попри війну, інфляцію та низькі середні доходи, активно будують нові готелі й апарт-комплекси – передусім у Карпатах та інших туристичних локаціях. Хто вкладає гроші в такі проєкти, на яку дохідність розраховують інвестори і чому справжня перевірка для ринку настане у 2026–2027 роках, Delo.ua розповів Антон Тараненко – засновник ANTA Group, голова Всеукраїнської спілки Visit Ukraine, співзасновник Ukrainian Hotel & Resort Association та інвестор у туристичну нерухомість.

Нові готелі в нових локаціях Карпат, нові туристичні проєкти на Дністрі – судячи з кількості проєктів, в Україні справжній бум туристичної нерухомості. Хто вкладає в це гроші, якщо в країні війна, висока інфляція, а середня зарплата – одна з найнижчих у Європі?

– Найбільшими інвесторами у проєкти готельного формату є українці. 99,9% – українці. Чому? У людей все одно є гроші. Є галузі, які, як це не дивно, з початком повномасштабного вторгнення отримали бенефіти. Це і мілітарі-сектор, і ритейл, і сектор великих підприємств, що розташовані в безпечних місцях. Конкуренції немає, і якщо раніше їхні послуги ніхто не споживав, то сьогодні споживають. Тому люди, які працюють у цих секторах, мають гроші. І вони їх витрачають. Плюс є люди, які не можуть купити собі нерухомість десь за кордоном. Ті ж чиновники. І звичайні українці. За $2-3 тис. за квадратний метр можна купити житло вартістю від $45 тис. до $150 тис. – цікаве житло з інвестиційною привабливістю.

А скільки грошей у цій галузі?

– Якщо у 2021 році було запроєктовано і будувалося до 10 готелів, то з 2022 до 2025 року одночасно могло бути до 30 готелів. Якщо готель коштує від $5 млн до $20 млн, то давайте візьмемо середній невеликий готель – $10 млн. Ось вам і загальний обсяг інвестицій. У 2021 році це було близько $100 млн, а у 2025–2026 роках – $300-400 млн інвестицій у готельний бізнес та апарт-готелі.

Скільки заробили інвестори в цій галузі?

– Інвестори поки заробили або нічого, або дуже мало. Перші готелі відкрилися у 2024-2025 роках. Цього року багато об’єктів відкриється. У середньому дохідність становить 6-7%. Якщо ми говоримо про об’єкт за $100-150 млн, то 6-7% – це $6-8 млн, до $10 млн, які заробили інвестори на цій нерухомості. Йдеться про ті об’єкти, що побудовані й завершені не так давно.

Але великий готельний бум, який вийде на ринок, запланований на 2026-2027 роки. Це будуть колосальні об’єкти – сотні тисяч квадратних метрів, тисячі номерів. Тоді буде дуже цікаво: або дохідність впаде до 5%, можливо, до 7% у певних регіонах, або закінчиться війна, відкриються кордони, і попит, зокрема з боку іноземців, які приїжджатимуть сюди, можливо, також заповнить ці об’єкти. Відтік наших точно буде, і немаленький. Люди просто захочуть щось змінити, бо засиділися на одному місці.

На кого розраховані ці об’єкти? Яким має бути дохід клієнта для відпочинку в цих комплексах? Чи відповідає ця цифра середнім заробіткам українців?

– Об’єкти розраховані на туристів, які подорожують Україною. Деякі об’єкти досить непогано себе показують. Зараз дохідні бренди демонструють до 10% у середньому. Але більшість об’єктів, відкритих нещодавно, дають не більше 6-7%. Бо все це розкачується, треба почекати, адже кожен готель має період зростання.

6-8% дохідності та 8-10 років окупності – це реальні цифри зараз?

– 6-8% – реальні, але це буде 12-15 років.

Що сприяло тому, що тренд курортної нерухомості почав набирати обертів саме зараз?

– Закриті кордони. Плюс у світі цей тренд реально почався. Ми будуємо на Балі, у Туреччині й в Україні та бачимо, що це всюди має попит. Але в Україні не так багато альтернатив. Якщо у тебе вже є квартира в Києві, Львові, Одесі чи іншому місті, ти не будеш купувати 10 квартир. Ти хочеш диверсифікувати. От вони й диверсифікують – у нерухомість за кордоном або в курортну нерухомість.

Плюс це реально пасивний дохід. За тебе керує керуюча компанія. Ти просто отримуєш свої відсотки на пасиві. Фактично це альтернатива банківському депозиту. Але історія цього депозиту така: навіть якщо ти не отримаєш відсотків, у тебе може бути дача в горах.

Який відсоток інвестиційних об’єктів в Україні може бути реально успішним?

– Те, що я бачу зараз на ринку, – 50% точно можуть бути успішними. Це досить непогана кореляція. Точно будуть успішними ті, хто зробить дві речі: добудується і добудується так, як обіцяв із самого початку та показував на рендерах.

Що саме можна передбачити під час вибору інвестиційного об’єкта з погляду того, чи принесе ця інвестиція прибуток?

– Мабуть, передбачити можна чотири речі. Перше – можна оцінити, хто будує: подивитися і зрозуміти, чи є готові об’єкти, чи можна довіряти девелоперу, хто стоїть за цим проєктом і чи підтверджена там історія успіху, дохідності й усього іншого. Питання в тому, що тут треба розуміти: цей об’єкт не має бути схожим на інший. У нього може бути більша інфраструктура, важлива керуюча компанія, можливо, міжнародна. Десь він має відрізнятися. Третє – точка входу, тому що ваш прибуток умовно рахуватиметься саме від неї.

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