Скільки можна заробити на туристичній нерухомості: Delo.ua розпочинає дослідження об'єктів інвестицій

Delo.ua розпочинає дослідження, що визначить доцільність інвестицій в об’єкти курортної та туристичної нерухомості: готелі, апартаменти, рекреаційні комплекси.

Внутрішній туризм почав набирати обертів із закриттям кордонів. Про це свідчить навіть зростання туристичного збору, який у першому кварталі 2026 року збільшився на 23,6% (82,2 млн грн проти 66,4 млн грн за аналогічний період у 2025 році).

Про зростання туристичного потоку говорять і самі власники бізнесів: у мережі Apartel кажуть про 15% зростання відвідуваності в зимовий період порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Сьогодні будинки для відпочинку, апартаменти та готельні комплекси в туристичних регіонах розглядають не лише як спосіб зберегти капітал, а і як джерело стабільного доходу.

За даними експертів, у 2025-2026 роках інвестиції в туристичну нерухомість оцінюються в суми близько $300-400 млн. Дохідність в середньому оцінюють у 10%, а то і 20% на капіталізації (якщо прибуток не забирати одразу).

У деяких локаціях власники заробляють на оренді більше, ніж на класичній житловій нерухомості у великих містах.

У спецпроєкті розповімо:

як війна змінила туристичну карту України;

де зараз найактивніше розвивається внутрішній туризм;

скільки можна заробити на туристичній нерухомості;

які формати мають найбільший попит серед українців;

у які регіони та проєкти інвестори вкладають гроші вже сьогодні.

До участі у дослідженні запрошуються девелоперські проєкти та об’єкти туристичної нерухомості, що розглядаються як інструмент інвестицій і генерації доходу: готелі, апарт-готелі, курортні комплекси, котеджні містечка, рекреаційні та wellness-проєкти, а також апартаменти й інші формати для короткострокового проживання.

Якщо ви вважаєте, що ваш об’єкт відповідає даним критеріям, ласкаво просимо заповнити анкету. Дедлайн – 15 червня.

Контактна особа: Ольга Біроваш, [email protected]

Досліджуємо разом ринок, який просто зараз формує нові правила для українського туризму та інвестицій.