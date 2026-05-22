Сколько можно заработать на туристической недвижимости: Delo.ua начинает исследование объектов инвестиций

Delo.ua начинает исследования, которые определят целесообразность инвестиций в объекты курортной и туристической недвижимости: гостиницы, апартаменты, рекреационные комплексы.

Внутренний туризм начал набирать обороты с закрытием границ. Об этом свидетельствует даже рост туристического сбора, который в первом квартале 2026 года увеличился на 23,6% (82,2 млн. грн. против 66,4 млн. грн. за аналогичный период в 2025 году).

О росте туристического потока говорят и сами владельцы бизнесов: в сети Apartel говорят о 15% росте посещаемости в зимний период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сегодня дома для отдыха, апартаменты и гостиничные комплексы в туристических регионах рассматривают не только способ сохранить капитал, но и как источник стабильного дохода.

По данным экспертов, в 2025-2026 годах инвестиции в туристическую недвижимость оцениваются в суммы около $300-400 млн. Доходность в среднем оценивают в 10%, а то и 20% по капитализации (если прибыль не забирать сразу).

В некоторых локациях владельцы зарабатывают на аренде больше, чем на классической жилой недвижимости в больших городах.

В спецпроекте расскажем:

  • как война изменила туристическую карту Украины;
  • где сейчас активно развивается внутренний туризм;
  • сколько можно заработать на туристической недвижимости;
  • какие форматы пользуются наибольшим спросом среди украинцев;
  • в какие регионы и проекты инвесторы вкладывают деньги уже сегодня.

К участию в исследовании приглашаются девелоперские проекты и объекты туристической недвижимости, рассматриваемые как инструмент инвестиций и генерации дохода: гостиницы, апарт-отели, курортные комплексы, коттеджные городки, рекреационные и wellness-проекты, а также апартаменты и другие форматы для краткосрочного проживания.

Если вы считаете, что ваш объект отвечает данным критериям, добро пожаловать заполнить анкету. Дедлайн15 июня.

Контактное лицо: Ольга Бироваш, [email protected]  

Исследуем вместе рынок, который прямо сейчас формирует новые правила для украинского туризма и инвестиций.

Автор:
Ярослава Тюпка