Дизель наблизився до 70 гривень: які мережі АЗС найбільше знизили ціни

Зниження гуртових цін на дизельне пальне до рівня 59-59,20 грн/л викликало чергову хвилю падіння вартості палива на українських заправках. 25 червня великі роздрібні мережі зменшили ціну ДП на 1 грн/л, а деякі регіональні компанії знизили тарифи ще суттєвіше – до 70 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Згідно з моніторингом консалтингової групи "А-95", середня роздрібна ціна дизпального по країні за добу зменшилася на 85 копійок і зупинилася на позначці 77,17 грн/л.

Мережі ОККО, WOG, "Укрнафта" та UPG знизили вартість пального на 1 грн/л. Аналогічне зменшення ціни на 1 гривню зафіксовано на заправках KLO, Ovis, "Дніпронафта", "Автотранс", EURO5, ZOG, Green Wave та "Фактор".

Більш суттєве зниження продемонстрували компанії "Рур груп" та "Катрал": вони зменшили цінники в середньому на 4,10 грн/л та 3 грн/л, встановивши вартість на рівні 75,89 грн/л та 71,99 грн/л відповідно.

Найнижчу роздрібну ціну серед операторів зафіксовано у мережі "Фактор" — 70 грн/л. В окремих регіонах, зокрема на станціях "БРСМ-Нафта" в Одеській області, вартість літра ДП опустилася до 69,99 грн/л. Максимальний рівень цін утримує мережа Grand Petrol із показником 82,99 грн/л, де вартість залишилася незмінною після падіння на 2 гривні на початку тижня.

Здешевлення роздрібу стимулює падіння цін у гуртовому сегменті. На початку тижня гуртові партії торгувалися нижче 60 грн/л, 24 червня ціна наблизилася до 59 грн/л, а 25 червня покупці орієнтуються на рівень 58,60 грн/л.

Як зазначають аналітики, різниця між гуртовими та роздрібними цінами в Україні все ще перевищує середні ринкові стандарти. Якщо світові котирування збережуться на поточному рівні, а гуртові ціни закріпляться у межах 58-59 грн/л, роздрібна вартість дизельного пального на заправках найближчим часом може впасти ще на 1–2 грн/л.

Нагадаємо, середня роздрібна ціна дизельного пального в Україні 19 червня знизилася на 77 коп./л і становить 79,30 грн/л. Цей показник уперше за тривалий час опустився нижче позначки у 80 грн/л.