В Україні продовжує дешевшати пальне: які мережі АЗС найбільше знизили ціни на бензин і дизель

Середня роздрібна ціна дизельного пального в Україні 19 червня знизилася на 77 коп./л і становить 79,30 грн/л. Цей показник уперше за тривалий час опустився нижче позначки у 80 грн/л.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Преміальні мережі продовжили знижувати ціни на дизель. На АЗК ОККО і WOG пальне подешевшало на 1 грн/л, до 82,90 грн/л. UPG знизила вартість ресурсу на 80 коп./л, до 77,20 грн/л, в той же час AMIC опустила цінники на 1,29 грн/л, до 78,28 грн/л.

Серед мереж середнього та нижнього цінового сегмента найбільше зниження зафіксовано у VostokGaz – на 3,50 грн/л, до 76,49 грн/л. Мережа "Олас" зменшила ціну на 3,20 грн/л, до 75,70 грн/л, СВОЇ – на 2,91 грн/л, до 76,99 грн/л. Також на 2 грн/л дизель подешевшав у мережах "Маркет", EURO5, ZOG, Brent Oil і "Фактор".

У низці великих мереж дизель уже коштує менше ніж 80 грн/л:

в "Укрнафта" його реалізують по 77,90 грн/л;

KLO – по 79,20 грн/л;

BVS – по 79,99 грн/л;

Parallel – по 78,53 грн/л.

Бензин А-95 також дешевшає. Середня ціна ресурсу за добу зменшилася на 9 коп./л, до 74,72 грн/л. Найбільше бензин подешевшав у мережах "Олас" (на 2,09 грн/л), VostokGaz (на 2 грн/л), "Дніпронафта" (на 1 грн/л) і "Кворум" (на 1 грн/л). Водночас мережа ZOG підвищила ціну на А-95 на 1 грн/л, до 74 грн/л.

Зниження роздрібних цін на пальне розпочалося на початку червня після зменшення цін на нафту. За період з 3 по 19 червня середня ціна дизельного пального в Україні знизилася на 6,12 грн/л, а з початку тренду 29 травня – на 7,48 грн/л.

У преміальному сегменті ОККО і WOG зменшили ціну на ДП на 6 грн/л. "Укрнафта" опустила цінник на 8 грн/л, KLO – на 7,20 грн/л, а UPG – на 6,75 грн/л.

За цей же період середня ціна А-95 знизилася на 1,15 грн/л, до 74,72 грн/л; А-95+ – на 1,45 грн/л, до 78,32 грн/л. Корекція цін на внутрішньому ринку відображає падіння світових котирувань, які за місяць втратили 26% і знизилися до $893 за тонну.

Нагадаємо, 16 червня середня вартість дизеля в Україні зменшилася на 67 копійок й становила 81,79 грн за літр.