Росія продала конфісковану компанію "Южуралзолото" за $1,3 мільярда

Влада РФ продала велику золотодобувну компанію "Южуралзолото", яку минулого року конфіскувала у місцевого мільярдера. Продати актив вдалося лише після кількох невдалих спроб і майже вдвічі дешевше, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Переможцем аукціону став московський холдинг "БТС-Мост", який придбав 67,2% акцій ПАО "Южуралзолото" та пов'язані з ним структури за 93,2 млрд рублів (близько 1,3 млрд доларів). Офіційні торги відбулися після того, як три попередні спроби продати актив провалилися через відсутність покупців або дискваліфікацію претендентів. Спочатку держава виставляла лот із початковою ціною 162 млрд рублів.

Ця угода підкреслила труднощі, з якими стикається Кремль при спробах реалізувати націоналізований бізнес. За останній рік у Росії конфіскували активи місцевих компаній на мільярди доларів, використовуючи як привід звинувачення в корупції, незаконному набутті власності або наявності подвійного громадянства, щоб у такий спосіб поповнити військовий бюджет країни.

Новий власник та історія конфіскації

Покупець активу, холдинг "БТС-Мост", пов'язаний із бізнесменом Русланом Байсаровим, чиї основні комерційні інтереси зосереджені в галузі видобутку вугілля та розвитку транспортної інфраструктури.

Компанія "Южуралзолото", яка веде видобуток у Челябінській області на Уралі, за підсумками 2025 року виробила 385 800 тройських унцій золота, що дозволило їй увійти до п'ятірки найбільших золотодобувних підприємств Росії.

Минулого року підприємство було примусово вилучено у магната Костянтина Струкова, чия родина володіла цим бізнесом протягом десятиліть. 67-річний Струков є членом керівної партії "Єдина Росія" та багаторічним депутатом Законодавчих зборів Челябінської області. У 2021 році Володимир Путін навіть нагородив його орденом "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня за внесок в економіку. Проте вже наступного року прокурори звинуватили олігарха в незаконному отриманні контролю над підприємством під час перебування на державній посаді, і суд ухвалив рішення на користь держави.

Нагадаємо, у Росії терміново змінюють закони через брак грошей на ведення війни. Внаслідок російської агресії проти України державний борг РФ стрімко зростає. Через це протягом наступних десяти років Кремль буде змушений витратити щонайменше 15% ВВП лише на виплату відсотків за своїми борговими зобов'язаннями, у зв'язку з чим у Росії терміново переписують бюджетне законодавство.