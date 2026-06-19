Центробанк Росії готується знизити ключову ставку через уповільнення інфляції

Банк Росії готується знизити ключову ставку дев'ятий раз поспіль — на 50 базисних пунктів до 14%. Зниження відбувається на тлі уповільнення темпів зростання споживчих цін у травні до 5,3%, що стало найслабшим показником за останні три роки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал видання Bloomberg.

Головним фактором уповільнення інфляції ЦБ РФ називає тимчасові чинники, зокрема зміцнення курсу рубля. Російська валюта продемонструвала суттєве зростання завдяки стрибку валютних надходжень від продажу нафти після початку війни в Ірані, що знизило вартість імпорту та стримало ціновий тиск.

Проте нафта вже почала дешевшати на тлі укладеної цього тижня угоди між США та Іраном щодо відкриття Ормузької протоки, тож дезінфляційний ефект від міцного рубля невдовзі згасне.

Надважкі умови для російської економіки

Попри поточне пом'якшення монетарної політики, регулятор стикається з серйозними викликами. Бюджетний дефіцит РФ стрімко розширюється через колосальні витрати Кремля на війну в Україні, а Мінекономіки РФ минулого місяця знизило прогноз зростання економіки на 2026 рік до критичних 0,4%.

Окрім цього, в країні спостерігається значний спад інвестиційної активності: у першому кварталі капітальні витрати скоротилися більш ніж на 14%.

Водночас споживчий попит залишається високим через дефіцит кадрів і рекордне зростання зарплат, особливо у військовому секторі, де кількість працівників зросла з 500 тисяч до 2,8 мільяня осіб. Це змушує аналітиків констатувати, що Центробанку РФ стає дедалі важче стримувати довгострокові інфляційні ризики без ризику спровокувати глибоку рецесію.

Нагадаємо, у Росії терміново змінюють закони через брак грошей на ведення війни. Внаслідок російської агресії проти України державний борг РФ стрімко зростає. Через це протягом наступних десяти років Кремль буде змушений витратити щонайменше 15% ВВП лише на виплату відсотків за своїми борговими зобов'язаннями, у зв'язку з чим у Росії терміново переписують бюджетне законодавство.