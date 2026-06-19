Банк России готовится снизить ключевую ставку в девятый раз подряд — на 50 базисных пунктов до 14%. Снижение происходит на фоне замедления темпов роста потребительских цен в мае до 5,3%, что явилось самым слабым показателем за последние три года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал издания Bloomberg.

Главным фактором замедления инфляции ЦБ РФ называет временные факторы, в том числе укрепление курса рубля. Российская валюта продемонстрировала существенный рост благодаря скачку валютных поступлений от продажи нефти после начала войны в Иране, что снизило стоимость импорта и сдержало ценовое давление.

Однако нефть уже начала дешеветь на фоне заключенного на этой неделе соглашения между США и Ираном по открытию Ормузского пролива, поэтому дезинфляционный эффект от крепкого рубля вскоре погаснет.

Сверхтяжелые условия для российской экономики

Несмотря на текущее смягчение монетарной политики, регулятор сталкивается с серьезными вызовами. Бюджетный дефицит РФ стремительно расширяется из-за колоссальных расходов Кремля на войну в Украине, а Минэкономики РФ в прошлом месяце снизило прогноз роста экономики на 2026 год до критических 0,4%.

Кроме того, в стране наблюдается значительный спад инвестиционной активности: в первом квартале капитальные расходы сократились более чем на 14%.

В то же время потребительский спрос остается высоким из-за дефицита кадров и рекордного роста зарплат, особенно в военном секторе, где количество работников возросло с 500 тысяч до 2,8 миллиона человек. Это заставляет аналитиков констатировать, что Центробанку РФ становится все труднее сдерживать долгосрочные инфляционные риски без риска спровоцировать глубокую рецессию.

Напомним, в России срочно меняют законы из-за нехватки денег на ведение войны. В результате российской агрессии против Украины государственный долг РФ стремительно растет. По этой причине в течение следующих десяти лет Кремль будет вынужден потратить по меньшей мере 15% ВВП только на выплату процентов по своим долговым обязательствам, в связи с чем в России срочно переписывают бюджетное законодательство.