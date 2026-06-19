Власти РФ продали крупную золотодобывающую компанию "Южуралзолото", которую в прошлом году конфисковали у местного миллиардера. Продать актив удалось только после нескольких неудачных попыток и почти вдвое дешевле, чем планировалось вначале.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Победителем аукциона стал московский холдинг "БТС-Мост", купивший 67,2% акций ПАО "Южуралзолото" и связанные с ним структуры за 93,2 млрд рублей (около 1,3 млрд долларов). Официальные торги состоялись после того, как три предыдущие попытки продать актив провалились из-за отсутствия покупателей или дисквалификации претендентов. Первоначально государство выставляло лот с начальной ценой 162 млрд рублей.

Это соглашение подчеркнуло трудности, с которыми сталкивается Кремль при попытках реализовать национализированный бизнес. За последний год в России конфисковали активы местных компаний на миллиарды долларов, используя в качестве повода обвинения в коррупции, незаконном приобретении собственности или наличии двойного гражданства, чтобы таким образом пополнить военный бюджет страны.

Новый владелец и история конфискации

Покупатель актива, холдинг "БТС-Мост" связан с бизнесменом Русланом Байсаровым, чьи основные коммерческие интересы сосредоточены в области добычи угля и развития транспортной инфраструктуры.

Компания "Южуралзолото", ведущая добычу в Челябинской области на Урале, по итогам 2025 года произвела 385,8 тысяч тройских унций золота, что позволило ей войти в пятерку крупнейших золотодобывающих предприятий России.

В прошлом году предприятие было принудительно изъято у магната Константина Струкова, семья которого владела этим бизнесом на протяжении десятилетий. 67-летний Струков является членом правящей партии "Единая Россия" и многолетним депутатом Законодательного собрания Челябинской области. В 2021 году Владимир Путин даже наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в экономику. Однако уже в следующем году прокуроры обвинили олигарха в незаконном получении контроля над предприятием во время пребывания в государственной должности, и суд принял решение в пользу государства.

Напомним, в России срочно меняют законы из-за нехватки денег на ведение войны. В результате российской агрессии против Украины государственный долг РФ стремительно растет. По этой причине в течение следующих десяти лет Кремль будет вынужден потратить по меньшей мере 15% ВВП только на выплату процентов по своим долговым обязательствам, в связи с чем в России срочно переписывают бюджетное законодательство.