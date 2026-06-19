Украина планирует нарастить финансирование промышленности на 8%: программа "Сделано в Украине" достигнет более 40 млрд грн

Украина ставит целью увеличить долю перерабатывающей промышленности в валовом внутреннем продукте до 20% с 8,8%. Для этого правительство планирует расширить программу "Сделано в Украине" в 2027 году до 40 млрд грн с около 37 млрд грн, увеличить финансирование поддержки производителей, ввести новые механизмы страхования военных рисков и усилить доступ бизнеса к кредитованию.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время состоявшегося в Индустриальном парке "Белая Церковь" форума "Industrial Evolution: Производство включает экономику".

Украина планирует расширить долю перерабатывающей промышленности в ВВП до 20%

В настоящее время доля перерабатывающей промышленности в ВВП Украины составляет 8,8%. Несмотря на полномасштабную войну и постоянные разрушения со стороны России, показатель вырос примерно на один процентный пункт, однако этого недостаточно для структурной трансформации экономики, подчеркнул Соболев.

"Наш ориентир – это довести долю перерабатывающей промышленности в ВВП страны до 20%. Это такой стандарт, который ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – ред.) считает признаком здоровой экономики", – сказал Соболев.

Такие страны как Польша, Турция и Чехия уже превысили этот уровень. Чтобы догнать их, Украине необходимо не только наращивать производство, но и изменять структуру экономики, увеличивая долю высокотехнологичной продукции и производительность труда.

"Сделано в Украине" уже демонстрирует результаты, считает министр. В 2025 году перерабатывающая промышленность стала крупнейшим налогоплательщиком среди всех секторов экономики, обеспечив 18% поступлений в сводный бюджет. Это на 70 млрд грн больше, чем раньше.

В 2025 году на программы стимулирования национальных производителей было заложено не менее 36 млрд. грн.

Также, по оценкам правительства, программа "Сделано в Украине" добавила почти один процентный пункт роста ВВП страны.

На 2026 год на реализацию этой политики предусмотрено около 37 млрд. грн. В то же время, во время подготовки бюджета на следующий год правительство рассчитывает на дальнейшее расширение финансирования.

"Думаю, она будет за 40 млрд грн на следующий год. Будут дополнительные страхования военных рисков, будут дополнительные гранты на переработку, отдельно деньги на программу для восстановления", – сказал Соболев.

Кроме того, правительство планирует увеличить финансирование специального компонента программы доступного кредитования "5-7-9", а также ввести дополнительные гарантии предприятиям на прифронтовых территориях, чтобы они могли привлекать больше кредитных ресурсов.

Отдельный блок поддержки, по словам Министра, будет направлен на энергетический сектор.

Развитие индустриальных парков

Отдельную роль в развитии производства правительство отводит индустриальным паркам.

В частности, в Индустриальном парке "Белая Церковь" будет построен новый производственно-логистический хаб пищевой индустрии. Группа компаний BALEX инвестирует в реализацию проекта более $15 млн. Новый комплекс станет одним из крупнейших инвестиционных проектов компании и способствует расширению производственных мощностей, запуску новых продуктовых направлений, созданию дополнительных рабочих мест и укреплению позиций компании на украинском и международных рынках.

Строительство производственного комплекса планируется реализовать на территории площадью 7,8 га в пределах Индустриального парка "Белая Церковь". Проект предусматривает три очереди развития в течение 2026-2030 годов.

Первая очередь будет включать в себя производство наполнителей, глазурей и кондитерских масс, продуктов на растительной основе, а также объекты логистической инфраструктуры. Общая площадь застройки первого этапа составит 11378 кв. м.

На полях форума "Industrial Evolution: Производство включает экономику" 18 июня в Индустриальном парке "Белая Церковь" состоялась церемония закладки капсулы под строительство нового производственно-логистического комплекса BALEX company – украинской группы компаний, специализирующейся на разработке ингредиентов и промышленных решений для пищевых продуктов.

Участие в мероприятии приняли представители государственной власти, местного самоуправления, бизнес-сообщества и партнеры проекта. Среди них - председатель Киевской облгосадминистрации Николай Калашник, секретарь Белоцерковского городского совета и исполняющий обязанности городского головы Владимир Вовкотруб, основатель UNIT.City и Индустриального парка "Белая Церковь" Василий Хмельницкий, основатель группы компаний BALEX Александр Бандурка, а также соучредитель и CEO BALEX.

В ходе церемонии участники подписали послание будущим поколениям, команде BALEX и партнерам компании. В капсулу времени также заложили информацию о проекте и символических артефактах, отражающих современный этап развития украинской промышленности.

Справка о компании

BALEX company - украинская группа компаний и технологический партнер пищевой индустрии, создающий комплексные технологические решения и ингредиенты и обеспечивающий их внедрение на предприятиях партнеров.