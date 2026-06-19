Україна планує наростити фінансування промисловості на 8%: програма "Зроблено в Україні" досягне понад 40 млрд грн

Україна ставить за мету збільшити частку переробної промисловості у валовому внутрішньому продукті до 20% з 8,8%. Для цього уряд планує розширити програму "Зроблено в Україні" у 2027 році до понад 40 млрд грн з близько 37 млрд грн, збільшити фінансування підтримки виробників, запровадити нові механізми страхування воєнних ризиків та посилити доступ бізнесу до кредитування.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час форуму "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку", що відбувся в Індустріальному парку "Біла Церква".

Україна планує розширити частку переробної промисловості у ВВП до 20%

Наразі частка переробної промисловості у ВВП України становить 8,8%. Попри повномасштабну війну та постійні руйнування з боку Росії, показник зріс приблизно на один відсотковий пункт, однак цього недостатньо для структурної трансформації економіки, наголосив Соболев.

"Наш орієнтир – це довести частку переробної промисловості у ВВП країни до 20%. Це такий стандарт, який ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку - ред.) вважає ознакою здорової економіки", – сказав Соболев.

Такі країни, як Польща, Туреччина та Чехія, уже перевищили цей рівень. Для того щоб наздогнати їх, Україні необхідно не лише нарощувати виробництво, а й змінювати структуру економіки, збільшуючи частку високотехнологічної продукції та продуктивність праці.

Політика "Зроблено в Україні" вже демонструє результати, вважає міністр. У 2025 році переробна промисловість стала найбільшим платником податків серед усіх секторів економіки, забезпечивши 18% надходжень до зведеного бюджету. Це на 70 млрд грн більше, ніж раніше.

У 2025 році на програми стимулювання національних виробників було закладено щонайменше 36 млрд грн.

Також, за оцінками уряду, програма "Зроблено в Україні" додала майже один відсотковий пункт до зростання ВВП країни.

На 2026 рік на реалізацію цієї політики передбачено близько 37 млрд грн. Водночас під час підготовки бюджету на наступний рік уряд розраховує на подальше розширення фінансування.

"Думаю, вона буде за 40 млрд грн наступного року. Будуть додаткові страхування воєнних ризиків, будуть додаткові гранти на переробку, окремо гроші на програму для відновлення", – сказав Соболев.

Крім того, уряд планує збільшити фінансування спеціального компонента програми доступного кредитування "5-7-9", а також запровадити додаткові гарантії для підприємств на прифронтових територіях, щоб вони могли залучати більше кредитних ресурсів.

Окремий блок підтримки, за словами міністра, буде спрямований на енергетичний сектор.

Розвиток індустріальних парків

Окрему роль у розвитку виробництва уряд відводить індустріальним паркам.

Зокрема, в Індустріальному парку "Біла Церква" буде збудовано новий виробничо-логістичний хаб харчової індустрії. Група компаній BALEX інвестує в реалізацію проєкту понад $15 млн. Новий комплекс стане одним із найбільших інвестиційних проєктів компанії та має сприяти розширенню виробничих потужностей, запуску нових продуктових напрямів, створенню додаткових робочих місць і зміцненню позицій компанії на українському та міжнародних ринках.

Будівництво виробничого комплексу планують реалізувати на території площею 7,8 га в межах Індустріального парку "Біла Церква". Проєкт передбачає три черги розвитку протягом 2026-2030 років.

Перша черга включатиме виробництво наповнювачів, глазурей і кондитерських мас, продуктів на рослинній основі, а також об’єкти логістичної інфраструктури. Загальна площа забудови першого етапу становитиме 11 378 кв. м.

На полях форуму "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку" 18 червня в Індустріальному парку "Біла Церква" відбулася церемонія закладання капсули під будівництво нового виробничо-логістичного комплексу BALEX company - української групи компаній, що спеціалізується на розробці інгредієнтів і технологічних рішень для харчової промисловості.

Участь у заході взяли представники державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-спільноти та партнери проєкту. Серед них - голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, секретар Білоцерківської міської ради та виконувач обов’язків міського голови Володимир Вовкотруб, засновник UNIT.City та Індустріального парку "Біла Церква" Василь Хмельницький, засновник групи компаній BALEX Олександр Бандурка, а також співзасновник і CEO BALEX Станіслав Гайдай.

Під час церемонії учасники підписали послання майбутнім поколінням, команді BALEX та партнерам компанії. До капсули часу також заклали інформацію про проєкт і символічні артефакти, що відображають сучасний етап розвитку української промисловості.

Довідка про компанію

BALEX company — українська група компаній та технологічний партнер харчової індустрії, що створює комплексні технологічні рішення й інгредієнти та забезпечує їх впровадження на підприємствах партнерів.