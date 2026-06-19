Telegram проиграл суд в Индии: попытка отменить блокировку мессенджера провалилась

Мессенджер Telegram проиграл судебный процесс в попытке отменить распоряжение индийского правительства о временном блокировании приложения на территории страны. Высший суд Дели признал действия властей законными и обоснованными, поскольку они направлены на защиту прозрачности и целостности государственных медицинских экзаменов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Решение о блокировке сервиса на период с 16 по 22 июня вызвало бурную дискуссию в стране. Правозащитники и активисты за свободу слова выражают обеспокоенность, отмечая, что этот прецедент расширяет полномочия власти по ограничению работы любых коммуникационных платформ в будущем.

Поводом для введения жестких санкций стал масштабный скандал: результаты недавнего экзамена для поступления в медицинские вузы страны аннулировали из-за массовой утечки экзаменационных билетов в сеть. Судья Теджас Кария подтвердил, что у правительства есть полное юридическое право ограничивать публичный доступ к платформе в целях национальной безопасности. Для Индии, которая является крупнейшим рынком для Telegram с аудиторией более 150 млн. пользователей, этот судебный конфликт стал самым громким противостоянием между государством и глобальным техгигантом за текущий год.

Почему ограничения затронули именно Telegram

В правительстве объяснили, что меры были приняты исключительно против Telegram из-за специфических особенностей платформы, которые создают трудности для правоохранительных органов. Среди таких факторов назвали:

возможность быстрого обновления уже заблокированных каналов;

высокий уровень анонимности, что позволяет скрывать телефонные номера и реальные данные пользователей;

наличие функции редактирования сообщений (мошенники меняли старые сообщения, загружая туда тексты экзаменов после их завершения под видом "преждевременного слива").

В свою очередь, основатель мессенджера Павел Дуров подверг критике блокировку, заявив, что она наказывает миллионы обычных пользователей, тогда как мошенническая активность просто переместится на другие площадки. Во время заседания юристы Telegram подчеркнули, что компания активно сотрудничала с властями и самостоятельно удалила более 900 ссылок с незаконным экзаменационным контентом. Однако суд эти аргументы отклонил. Ограничения, выполненные местными провайдерами и магазинами приложений Apple и Google, останутся в силе до установленного срока.

Напомним, Министерство образования Индии официально объявило о блокировании мессенджера Telegram на территории страны до 22 июня 2026 года. Временный запрет был введен из-за выявленных фактов торговли ответами на вступительные тесты в медицинские вузы, что привело к массовым студенческим протестам.

Впоследствии стало известно, что Telegram будет обжаловать в суде решение правительства Индии о временном блокировании платформы. Представители компании обратились в Высший суд Дели, отмечая несоразмерность такого шага, однако регуляторы пообещали предоставить суду безоговорочные доказательства масштабных нарушений для защиты экстренных действий властей.