Telegram програв суд в Індії: спроба скасувати блокування месенджера провалилася

Месенджер Telegram програв судовий процес у спробі скасувати розпорядження індійського уряду про тимчасове блокування застосунку на території країни. Вищий суд Делі визнав дії влади законними та обґрунтованими, оскільки вони спрямовані на захист прозорості та цілісності державних медичних іспитів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Рішення про блокування сервісу на період з 16 по 22 червня викликало бурхливу дискусію в країні. Правозахисники та активісти за свободу слова висловлюють занепокоєння, зазначаючи, що цей прецедент розширює повноваження влади щодо обмеження роботи будь-яких комунікаційних платформ у майбутньому.

Приводом для запровадження жорстких санкцій став масштабний скандал: результати нещодавнього іспиту для вступу до медичних вишів країни анулювали через масовий витік екзаменаційних білетів у мережу. Суддя Теджас Карія підтвердив, що уряд має повне юридичне право обмежувати публічний доступ до платформи з метою національної безпеки. Для Індії, яка є найбільшим ринком для Telegram із аудиторією понад 150 млн користувачів, цей судовий конфлікт став найгучнішим протистоянням між державою та глобальним техгігантом за поточний рік.

Чому обмеження торкнулися саме Telegram

В уряді пояснили, що заходи було вжито виключно проти Telegram через специфічні особливості платформи, які створюють труднощі для правоохоронних органів. Серед таких факторів назвали:

можливість швидкого відновлення вже заблокованих каналів;

високий рівень анонімності, що дозволяє приховувати номери телефонів та реальні дані користувачів;

наявність функції редагування повідомлень (шахраї змінювали старі дописи, завантажуючи туди тексти іспитів після їхнього завершення під виглядом "завчасного зливу").

Своєю чергою, засновник месенджера Павло Дуров розкритикував блокування, заявивши, що воно карає мільйони звичайних користувачів, тоді як шахрайська активність просто переміститься на інші майданчики. Під час засідання юристи Telegram наголосили, що компанія активно співпрацювала з владою та самостійно видалила понад 900 посилань із незаконним екзаменаційним контентом. Проте суд ці аргументи відхилив. Обмеження, які виконали місцеві провайдери та магазини додатків Apple і Google, залишаться в силі до встановленого терміну.

Нагадаємо, Міністерство освіти Індії офіційно оголосило про блокування месенджера Telegram на території країни до 22 червня 2026 року. Тимчасову заборону запровадили через виявлені факти торгівлі відповідями на вступні тести в медичні виші, що призвело до масових студентських протестів.

Згодом стало відомо, що Telegram оскаржуватиме в суді рішення уряду Індії про тимчасове блокування платформи. Представники компанії звернулися до Вищого суду Делі, наголошуючи на неспівмірності такого кроку, проте регулятори пообіцяли надати суду беззаперечні докази масштабних порушень для захисту екстрених дій влади.