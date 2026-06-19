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Держава виплатить аграріям 240,6 млн грн компенсації за українську техніку

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Держава виплатить аграріям 240,6 млн грн компенсації / Depositphotos

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства перерахувало банкам-учасникам кошти для виплат за квітневими заявками у межах програми компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Держава має компенсувати агровиробникам 240,6 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство економіки.

У квітні агровиробники подали 823 заявки на компенсацію вартості 1 312 одиниць агротехніки та обладнання. Загальна вартість придбаної техніки становила 1,15 млрд грн з ПДВ.

Серед придбаної техніки та обладнання — ґрунтообробна техніка, причепи й напівпричепи різних моделей, обладнання для транспортування та зберігання зерна, обприскувачі, кран-маніпулятор, трактор, теплогенератори, дизельна насосна станція, автомобільні ваги та інше обладнання українського виробництва.

"У переліку техніки та обладнання, придбаних з компенсацією 25% у квітні, є продукція майже всіх виробників — учасників програми: від лідерів галузі до невеликих ФОПів. Кожен з них отримав додатковий дохід, який у подальшому обернеться розширенням виробництва, новими робочими місцями та податками", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

За даними міністерства, з моменту відновлення програми у квітні 2024 року до квітня 2026 року 10,9 тис. сільгосппідприємств придбали 18,2 тис. одиниць техніки та обладнання на понад 13,3 млрд грн з ПДВ. Загальна сума часткової компенсації за цей період становила майже 2,8 млрд грн.

У квітні уряд розширив умови програми для фермерів та агропереробників у прифронтових областях. Аграрії, у яких 80% і більше земель розташовані на територіях бойових дій, можуть отримати компенсацію 40% вартості агротехніки та обладнання українських виробників без ПДВ.

Компенсація 25% надається за сільськогосподарську техніку та обладнання, що містять не менше 60% українських матеріалів і комплектуючих. Для окремих категорій техніки, зокрема комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів, діють спеціальні умови.

Щоб скористатися програмою, агровиробник має обрати техніку або обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк. Наразі перелік містить 13 680 позицій від 147 українських виробників.

Зауважимо, у березні українські аграрії отримали рекордну компенсацію за придбану вітчизняну техніку та обладнання у межах державної програми "Зроблено в Україні" - 353,8 млн грн. Це найбільша щомісячна виплата з моменту відновлення програми у 2024 році.

Автор:
Тетяна Гойденко