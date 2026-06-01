Компенсації 15%: бізнес отримає понад шість мільйонів гривень за придбану українську промтехніку

10 підприємств отримають понад шість млн грн компенсацій за вітчизняну техніку / Freepik

Десять підприємств, які у квітні придбали промислову техніку та обладнання українського виробництва, отримають 6,36 млн грн часткової компенсації від держави. Мінекономіки затвердило розподіл бюджетних коштів за квітневими заявками у межах програми компенсації 15% вартості колісної, будівельної і спеціальної техніки вітчизняного походження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Загалом за місяць бізнес придбав 24 одиниці української техніки: ліфти різних модифікацій; вагони-цистерни для нафтопродуктів; вантажні автомобілі; трансформатор; навантажувач; транспортне устаткування.

"В квітні завдяки державній програмі компенсації 15% одразу 7 українських виробників отримали додатковий дохід на загальну суму 50,9 млн грн. Ці кошти вони зможуть витратити на розвиток виробництва, що є головною метою політики "Зроблено в Україні", — повідомив заступник міністра Віталій Кіндратів.

За весь період дії програми з листопада 2024 року 217 підприємств придбали 461 одиницю техніки та обладнання українських брендів. Загальна сума закупівлі перевищила 1,2 млрд грн. Наразі каталог товарів, за які можна отримати 15% відшкодування, налічує 1354 технічні найменування від 50 українських машинобудівних заводів.

Як працює програма та умови участі

Часткова компенсація 15% вартості без урахування ПДВ діє в Україні з вересня 2024 року. Вона поширюється на техніку, яка виготовлена в Україні та має ступінь локалізації не менше 40%. Актуальний перелік доступного обладнання опублікований на офіційному сайті Міністерства економіки.

Щоб включити свою продукцію до програми, виробник має виконати такі кроки:

  • перевірити наявність техніки в офіційному Державному реєстрі; 
  • надіслати електронну заявку; 
  • додати документи про підтвердження ступеня локалізації, калькуляцію собівартості та розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці; 
  • надати фінансову звітність за чотири попередні квартали; 
  • чекати на включення товару до переліку після перевірки Мінекономіки.

Для отримання 15% компенсації покупцю необхідно: купити техніку з офіційного Переліку через уповноважений банк, наразі в програмі беруть участь 29 банків; подати до банку заяву, копію платіжного документа та акт приймання-передачі; отримати гроші на рахунок після схвалення документів.

Довідково

Державна програма підтримки є частиною національної платформи "Зроблено в Україні", ініційованої для стимулювання внутрішнього попиту на вітчизняні товари. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Ознайомитися з повним списком акредитованих банків-партнерів та завантажити бланки заяв для отримання виплат можна на офіційному вебпорталі Міністерства економіки України.

Нагадаємо,у травні Мінекономіки вперше у 2026 році розширило перелік української промислової техніки та обладнання, яку покупці можуть придбати з компенсацією 15% вартості без ПДВ.

Автор:
Тетяна Ковальчук