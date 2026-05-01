Українські виробники наростили продажі техніки: держава виплатила 15,6 млн грн компенсації

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило чергову щомісячну виплату компенсації 15% вартості української промислової техніки та обладнання для її покупців у межах державної програми підтримки виробників "Зроблено в Україні".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

У березні 2026 року бізнес придбав 41 одиницю техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 125,1 млн грн з ПДВ. Держава компенсує 15,6 млн грн витрат.

У міністерстві зазначають, що попит на українську промислову техніку зростає другий рік поспіль. У порівнянні з березнем 2025 року обсяг придбаної техніки зріс майже на 52%.

"Другий рік поспіль бачимо в березні зростання попиту бізнесу на українську промислову техніку та обладнання. Цього року підприємці придбали в межах програми 41 одиницю техніки та обладнання — майже на 52% більше, ніж у березні 2025 року", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Яку техніку купували в межах програми

У березні компенсація нарахована за техніку 12 українських виробників, зокрема:

автобуси – АТ "Черкаський автобус",

вагони-цистерни – ТОВ "ТАС Полтававагон", ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод",

напівпричепи-цистерни – ТОВ "Еверласт",

крани мостові – ТОВ "Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування", ТОВ "Київський завод ПТО",

ліфти – ТОВ "Карат-Ліфткомплект",

навантажувачі – ТОВ "ТДС Укрспецтехніка",

обладнання для різання металу – ТОВ "Араміс"

автокрани – ТОВ "Київський машинобудівельний завод"

напівпричепи – ТОВ "Зміїв-Транс", ПП "Транс-Авто-Д".

Результати програми з грудня 2025 року

Загалом у межах поточного етапу програми українські машинобудівники реалізували 94 одиниці техніки та обладнання на 291,4 млн грн. Обсяг компенсацій для покупців становив 36,4 млн грн.

Найбільше техніки придбали підприємства з Київської, Волинської, Кіровоградської, Чернігівської, Львівської та Одеської областей.

Як працює програма

Програма компенсації 15% вартості української промислової техніки діє з вересня 2024 року в межах політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання з рівнем локалізації не менше 40%, яке входить до затвердженого переліку Мінекономіки.

Станом на квітень 2026 року до переліку входять 514 найменувань продукції від 34 українських машинобудівних підприємств.

Для отримання компенсації покупець має придбати техніку через уповноважений банк та подати заяву з документами для підтвердження операції. Після перевірки держава повертає 15% вартості без ПДВ на рахунок покупця.

Зауважимо, за два роки дії державної програми компенсації 25% вартості української агротехніки та обладнання аграрії й підприємства агропереробки придбали продукції більш ніж на 10,5 млрд грн з ПДВ. Ініціатива є одним з інструментів політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".