Украинские производители нарастили продажи техники: государство выплатило 15,6 млн грн компенсации

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило очередную ежемесячную выплату компенсации 15% стоимости украинской промышленной техники и оборудования для ее покупателей в рамках государственной программы поддержки производителей "Сделано в Украине".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В марте 2026 года бизнес приобрел 41 единицу техники и оборудования украинского производства на общую сумму 125,1 млн. грн. с НДС. Государство компенсирует 15,6 млн грн расходов.

В министерстве отмечают, что спрос на украинскую промышленную технику увеличивается второй год подряд. По сравнению с мартом 2025 г. объем приобретенной техники вырос почти на 52%.

"Второй год подряд видим в марте рост спроса бизнеса на украинскую промышленную технику и оборудование. В этом году предприниматели приобрели в рамках программы 41 единицу техники и оборудования - почти на 52% больше, чем в марте 2025 года", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Какую технику покупали в рамках программы

В марте компенсация начислена за технику 12 украинских производителей, в частности:

автобусы - АО "Черкасский автобус",

вагоны-цистерны - ООО "ТАС Полтававагон", ПАО "Крюковский вагоностроительный завод",

полуприцепы-цистерны – ООО "Эверласт",

краны мостовые – ООО "Александрийский завод подъемно-транспортного оборудования", ООО "Киевский завод ПТО",

лифты – ООО "Карат-Лифткомплект",

погрузчики – ООО "ТДС Укрспецтехника",

оборудование для резки металла – ООО "Арамис"

автокраны – ООО "Киевский машиностроительный завод"

полуприцепы – ООО "Змиев-Транс", ЧП "Транс-Авто-Д".

Результаты программы с декабря 2025 года

В рамках текущего этапа программы украинские машиностроители реализовали 94 единицы техники и оборудования на 291,4 млн грн. Объем компенсаций для покупателей составил 36,4 млн. грн.

Больше техники приобрели предприятия из Киевской, Волынской, Кировоградской, Черниговской, Львовской и Одесской областей.

Как работает программа

Программа компенсации 15% от стоимости украинской промышленной техники действует с сентября 2024 года в рамках политики "Сделано в Украине". Она распространяется на оборудование с уровнем локализации не менее 40%, входящее в утвержденный перечень Минэкономики.

По состоянию на апрель 2026 года в список входят 514 наименований продукции от 34 украинских машиностроительных предприятий.

Для получения компенсации покупатель должен купить технику через уполномоченный банк и подать заявление с документами для подтверждения сделки. После проверки государство возвращает 15% стоимости без НДС на счет покупателя.

За два года действия государственной программы компенсации 25% стоимости украинской агротехники и оборудования. аграрии и предприятия агропереработки приобрели продукцию более чем на 10,5 млрд. грн. с НДС. Инициатива является одним из инструментов политики поддержки производителей "Сделано в Украине".