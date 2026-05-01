Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские производители нарастили продажи техники: государство выплатило 15,6 млн грн компенсации

комбайн
Украинские производители нарастили продажи техники / Unsplash

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины утвердило очередную ежемесячную выплату компенсации 15% стоимости украинской промышленной техники и оборудования для ее покупателей в рамках государственной программы поддержки производителей "Сделано в Украине".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

В марте 2026 года бизнес приобрел 41 единицу техники и оборудования украинского производства на общую сумму 125,1 млн. грн. с НДС. Государство компенсирует 15,6 млн грн расходов.

В министерстве отмечают, что спрос на украинскую промышленную технику увеличивается второй год подряд. По сравнению с мартом 2025 г. объем приобретенной техники вырос почти на 52%.

"Второй год подряд видим в марте рост спроса бизнеса на украинскую промышленную технику и оборудование. В этом году предприниматели приобрели в рамках программы 41 единицу техники и оборудования - почти на 52% больше, чем в марте 2025 года", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

Какую технику покупали в рамках программы

В марте компенсация начислена за технику 12 украинских производителей, в частности:

  • автобусы - АО "Черкасский автобус",
  • вагоны-цистерны - ООО "ТАС Полтававагон", ПАО "Крюковский вагоностроительный завод",
  • полуприцепы-цистерны – ООО "Эверласт",
  • краны мостовые – ООО "Александрийский завод подъемно-транспортного оборудования", ООО "Киевский завод ПТО",
  • лифты – ООО "Карат-Лифткомплект",
  • погрузчики – ООО "ТДС Укрспецтехника",
  • оборудование для резки металла – ООО "Арамис"
  • автокраны – ООО "Киевский машиностроительный завод"
  • полуприцепы – ООО "Змиев-Транс", ЧП "Транс-Авто-Д".

Результаты программы с декабря 2025 года

В рамках текущего этапа программы украинские машиностроители реализовали 94 единицы техники и оборудования на 291,4 млн грн. Объем компенсаций для покупателей составил 36,4 млн. грн.

Больше техники приобрели предприятия из Киевской, Волынской, Кировоградской, Черниговской, Львовской и Одесской областей.

Как работает программа

Программа компенсации 15% от стоимости украинской промышленной техники действует с сентября 2024 года в рамках политики "Сделано в Украине". Она распространяется на оборудование с уровнем локализации не менее 40%, входящее в утвержденный перечень Минэкономики.

По состоянию на апрель 2026 года в список входят 514 наименований продукции от 34 украинских машиностроительных предприятий.

Для получения компенсации покупатель должен купить технику через уполномоченный банк и подать заявление с документами для подтверждения сделки. После проверки государство возвращает 15% стоимости без НДС на счет покупателя.

За два года действия государственной программы компенсации 25% стоимости украинской агротехники и оборудования.   аграрии и предприятия агропереработки приобрели продукцию   более чем на 10,5 млрд. грн. с НДС. Инициатива является одним из инструментов политики поддержки производителей "Сделано в Украине".

Автор:
Татьяна Гойденко