Держава компенсує 25% вартості: скільки агротехніки вже придбали фермери

За два роки дії державної програми компенсації 25% вартості української агротехніки та обладнання аграрії й підприємства агропереробки придбали продукції більш ніж на 10,5 млрд грн з ПДВ. Ініціатива є одним з інструментів політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Як повідомили в уряді, з квітня 2024 року до лютого 2026 року програмою скористалися 8 982 агровиробники та підприємства агропереробки. За цей час вони купили 14 611 одиниць техніки та обладнання українського виробництва. Загальна сума державної компенсації сягнула 2,2 млрд грн.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив, що програма одночасно підтримує дві стратегічні галузі — сільське господарство та машинобудування. За його словами, для аграріїв це можливість оновити технічний парк, а для виробників — збільшити обсяги замовлень.

У 2026 році на фінансування програми передбачено 1,8 млрд грн. Уже виплачено перші 126,1 млн грн компенсації. Кошти отримали 382 сільськогосподарські товаровиробники, які подали заявки у грудні 2025 року, а також у січні та лютому 2026 року.

Найактивніше заявки подавали аграрії Кіровоградської, Полтавської, Вінницької, Черкаської та Одеської областей. За кількістю придбаної техніки лідерами стали Тернопільська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська та Вінницька області. За вартістю закупівель попереду Тернопільська, Київська, Кіровоградська, Одеська та Сумська області.

Перелік техніки, яка бере участь у програмі, постійно розширюється. Якщо у попередній редакції йшлося про 13 680 позицій від 147 виробників, то нині список уже містить 14 425 найменувань від 166 українських компаній. Серед доступної продукції — ґрунтообробна та посівна техніка, жниварки, зерноочисне й елеваторне обладнання, зерносушарки, конвеєри, автомобільні ваги та інше оснащення.

У квітні 2026 року уряд також посилив підтримку для прифронтових регіонів. Господарства, у яких не менше 80% земель розташовані на територіях бойових дій, можуть отримати підвищену компенсацію — 40% вартості української техніки та обладнання без ПДВ.

Щоб скористатися програмою, аграрій має обрати техніку з офіційного переліку Мінекономіки, придбати її та подати заявку через один із 34 уповноважених банків. Програма спрямована на розвиток внутрішнього виробництва, локалізацію та зміцнення промислового потенціалу України.

Нагадаємо, держава відшкодовує 25% вартості сільгосптехніки та 15% вартості промислового обладнання через уповноважені банки.