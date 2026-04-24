Государство компенсирует 25% стоимости: сколько агротехники уже приобрели фермеры

Государство компенсирует 25% стоимости агротехники: сколько техники приобрели фермеры / Unsplash

За два года действия государственной программы компенсации 25% стоимости украинской агротехники и оборудования аграрии и предприятия агропереработки приобрели более чем на 10,5 млрд грн с НДС. Инициатива является одним из инструментов политики поддержки производителей "Сделано в Украине".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Как сообщили в правительстве, с апреля 2024 года по февраль 2026 года программой воспользовались 8 982 агропроизводителя и предприятия агропереработки. За это время они купили 14611 единиц техники и оборудования украинского производства. Общая сумма государственной компенсации составила 2,2 млрд грн.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что программа одновременно поддерживает две стратегические отрасли – сельское хозяйство и машиностроение. По его словам, для аграриев это возможность обновить технический парк, а для производителей увеличить объемы заказов.

В 2026 году на финансирование программы предусмотрено 1,8 млрд. грн. Уже выплачены первые 126,1 млн грн компенсации. Средства получили 382 сельскохозяйственных товаропроизводителя, подавших заявки в декабре 2025 года, а также в январе и феврале 2026 года.

Активнее всего заявки подавали аграрии Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Одесской областей. По числу приобретенной техники лидерами стали Тернопольская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая области. По стоимости закупок впереди Тернопольская, Киевская, Кировоградская, Одесская и Сумская области.

Список техники, которая участвует в программе, постоянно расширяется. Если в предыдущей редакции речь шла о 13 680 позициях от 147 производителей, то в настоящее время список уже содержит 14 425 наименований от 166 украинских компаний. Среди доступной продукции — почвообрабатывающая и посевная техника, жатки, зерноочистительное и элеваторное оборудование, зерносушилки, конвейеры, автомобильные весы и другое оборудование.

В апреле 2026 года правительство также усилило поддержку для прифронтовых регионов. Хозяйства, в которых не менее 80% земель расположены на территориях боевых действий, могут получить повышенную компенсацию – 40% стоимости украинской техники и оборудования без НДС.

Чтобы использовать программу, аграрий должен выбрать технику из официального перечня Минэкономики, приобрести ее и подать заявку через один из 34 уполномоченных банков. Программа направлена на развитие внутреннего производства, локализацию и укрепление промышленного потенциала Украины.

Напомним, государство возмещает 25% стоимости сельхозтехники и 15% стоимости промышленного оборудования через уполномоченные банки.

Автор:
Татьяна Гойденко