Кабмин обновил гранты для аграриев: до 20 млн грн на хранилища, сады и теплицы

Кабинет министров обновил механизмы предоставления грантов для развития садоводства, ягодничества, виноградарства, тепличного хозяйства, а также строительства овоще- и фруктохранилищ. Соответствующие изменения в правительственное постановление №738 приняли 22 апреля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

Обновление должно сделать государственную поддержку бизнеса более эффективной и прозрачной, а также приблизить грантовые программы к стандартам ЕС в рамках Ukraine Facility.

Одним из главных изменений явилось расширение возможностей для агропроизводителей. В частности, введена новая градация емкости хранилищ, открывающая доступ к финансированию для малых хозяйств.

Гранты будут предоставлять только на новое строительство овоще- и фруктохранилищ. Минимальная мощность объекта должна составлять от 500 тонн одновременного хранения.

Максимальный размер гранта составляет до 20 млн. грн. в зависимости от емкости хранилища. Для объектов от 500 тонн можно получить до 4 млн грн, от 1500 тонн – до 7 млн грн, от 3000 тонн – до 10 млн грн, от 6000 тонн – до 20 млн грн.

Также правительство определило требования по созданию новых рабочих мест. Для наименьших хранилищ требуется не менее шести постоянных работников, для наибольших — не менее шестнадцати.

Отдельно ужесточен контроль за использованием средств. Теперь предусмотрена обязательная экспертиза смет, а также дополнительный надзор за ценами оборудования и материалов.

Кроме того, вводится проверка получателей финансирования в соответствии с требованиями рамочного соглашения между Украиной и ЕС. Также запрещено предоставление грантов компаниям и находящимся под санкциями Евросоюза лицам.

Правительство ожидает, что изменения будут стимулировать развитие агропереработки, создание новых предприятий, современную инфраструктуру хранения и новых рабочих мест в регионах.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что программы системно усовершенствуют, чтобы они соответствовали европейским правилам и максимально работали на развитие украинского агросектора.

Отметим, что правительство готовит новый пакет поддержки аграриев и бизнеса в прифронтовых регионах, который предусматривает прямые компенсации, налоговые льготы, льготное кредитование и отдельный режим для зон рискованного земледелия.