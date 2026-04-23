Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин обновил гранты для аграриев: до 20 млн грн на хранилища, сады и теплицы

аграрии, АПК
Кабмин обновил гранты для аграриев / Freepik

Кабинет министров обновил механизмы предоставления грантов для развития садоводства, ягодничества, виноградарства, тепличного хозяйства, а также строительства овоще- и фруктохранилищ. Соответствующие изменения в правительственное постановление №738 приняли 22 апреля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэкономики.

Обновление должно сделать государственную поддержку бизнеса более эффективной и прозрачной, а также приблизить грантовые программы к стандартам ЕС в рамках Ukraine Facility.

Одним из главных изменений явилось расширение возможностей для агропроизводителей. В частности, введена новая градация емкости хранилищ, открывающая доступ к финансированию для малых хозяйств.

Гранты будут предоставлять только на новое строительство овоще- и фруктохранилищ. Минимальная мощность объекта должна составлять от 500 тонн одновременного хранения.

Максимальный размер гранта составляет до 20 млн. грн. в зависимости от емкости хранилища. Для объектов от 500 тонн можно получить до 4 млн грн, от 1500 тонн – до 7 млн грн, от 3000 тонн – до 10 млн грн, от 6000 тонн – до 20 млн грн.

Также правительство определило требования по созданию новых рабочих мест. Для наименьших хранилищ требуется не менее шести постоянных работников, для наибольших — не менее шестнадцати.

Отдельно ужесточен контроль за использованием средств. Теперь предусмотрена обязательная экспертиза смет, а также дополнительный надзор за ценами оборудования и материалов.

Кроме того, вводится проверка получателей финансирования в соответствии с требованиями рамочного соглашения между Украиной и ЕС. Также запрещено предоставление грантов компаниям и находящимся под санкциями Евросоюза лицам.

Правительство ожидает, что изменения будут стимулировать развитие агропереработки, создание новых предприятий, современную инфраструктуру хранения и новых рабочих мест в регионах.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что программы системно усовершенствуют, чтобы они соответствовали европейским правилам и максимально работали на развитие украинского агросектора.

Отметим, что правительство готовит новый пакет поддержки аграриев и бизнеса в прифронтовых регионах, который предусматривает прямые компенсации, налоговые льготы, льготное кредитование и отдельный режим для зон рискованного земледелия.

Автор:
Татьяна Гойденко