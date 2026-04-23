Кабмін оновив гранти для аграріїв: до 20 млн грн на сховища, сади та теплиці

Кабінет міністрів оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче- та фруктосховищ. Відповідні зміни до урядової постанови №738 ухвалили 22 квітня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Мінекономіки.

Оновлення має зробити державну підтримку бізнесу більш ефективною та прозорою, а також наблизити грантові програми до стандартів ЄС у межах Ukraine Facility.

Однією з головних змін стало розширення можливостей для агровиробників. Зокрема, запроваджено нову градацію місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств.

Гранти надаватимуть лише на нове будівництво овоче- та фруктосховищ. Мінімальна потужність об’єкта має становити від 500 тонн одночасного зберігання.

Максимальний розмір гранту становить до 20 млн грн залежно від місткості сховища. Для об’єктів від 500 тонн можна отримати до 4 млн грн, від 1500 тонн — до 7 млн грн, від 3000 тонн — до 10 млн грн, від 6000 тонн — до 20 млн грн.

Також уряд визначив вимоги щодо створення нових робочих місць. Для найменших сховищ потрібно щонайменше шість постійних працівників, для найбільших — не менше шістнадцяти.

Окремо посилено контроль за використанням коштів. Тепер передбачена обов’язкова експертиза кошторисів, а також додатковий нагляд за цінами обладнання та матеріалів.

Крім того, вводиться перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог рамкової угоди між Україною та ЄС. Також заборонено надання грантів компаніям та особам, які перебувають під санкціями Євросоюзу.

Уряд очікує, що зміни стимулюватимуть розвиток агропереробки, створення нових підприємств, сучасної інфраструктури зберігання та нових робочих місць у регіонах.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що програми системно вдосконалюють, аби вони відповідали європейським правилам і максимально працювали на розвиток українського агросектору.

Зауважимо, уряд готує новий пакет підтримки аграріїв і бізнесу в прифронтових регіонах, який передбачає прямі компенсації, податкові пільги, пільгове кредитування та окремий режим для зон ризикованого землеробства.