Держава спрямувала понад 400 млн грн на підтримку садів та теплиць у 2026 році

Держава виділила понад 400 млн грн на підтримку розвитку садів та теплиць у 2026 році. Подати заявки на гранти для садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства можна через портал “Дія”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Гранти для садівництва

З 2 лютого розпочався прийом заявок на державну підтримку у формі грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. На реалізацію програм передбачено понад 400 млн грн, з яких 220 млн грн виділено на розвиток теплиць, а 235 млн грн - на садівництво.

Подати заявки можна онлайн через портал "Дія", що спрощує процес отримання грантів та робить його доступним для всіх аграріїв.

Скільки грошей можна отримати?

Гранти на сади можна буде отримати для висадки та облаштування насаджень площею від 1 до 25 гектарів. Максимальний розмір підтримки – до 10 млн грн на одного отримувача, але не більше 400 тис. грн на гектар.

Гранти на теплиці надаються для будівництва модульних теплиць площею від 0,4 до 2,4 га. Розмір гранту залежить від площі:

0,4–0,6 га – до 2 млн грн;

0,8–1,2 га – до 3,5 млн грн;

1,6–2,4 га – до 7 млн грн.

Цього року держава приділяє особливу увагу стійкості агросектору в умовах війни. Для проєктів на прифронтових та деокупованих територяї держава може покривати до 80% вартості проєкту.